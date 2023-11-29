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Более одного миллиона человек посетило Абхазию в 2023 году

Более одного миллиона человек посетило Абхазию в 2023 году

Министерство туризма Абхазии проанализировало работу туристических объектов средств размещения в 2023 году. 29.11.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 29 ноя – Sputnik. Более одного миллиона человек посетило Абхазию в 2023 году, сообщил на пресс-конференции по итогам курортного сезона замминистра туризма Астамур Барциц.По его словам, около 300 тысяч человек отдыхали в гостиницах и частном секторе. Количество людей, посетивших экскурсии, согласно проданным билетам, – 936 591.Организации и ИП, осуществляющие экскурсионную деятельность, заплатили налоги – 33,8 млн руб За аналогичный период 2022 года общий объем налоговых платежей, поступивших в государственный бюджет Абхазии от субъектов экономики (объектов размещения туристов), составил 495,6 млн руб, в том числе от деятельности: Исходя из сравнения полученных данных, в 2023 году выявлено увеличение количества собираемости налогов и увеличение отчетности объектов размещения.

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