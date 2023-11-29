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Более одного миллиона человек посетило Абхазию в 2023 году
Более одного миллиона человек посетило Абхазию в 2023 году
Министерство туризма Абхазии проанализировало работу туристических объектов средств размещения в 2023 году. 29.11.2023, Sputnik Абхазия
2023-11-29T11:10+0300
2023-11-29T11:10+0300
2023-11-29T12:39+0300
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СУХУМ, 29 ноя – Sputnik. Более одного миллиона человек посетило Абхазию в 2023 году, сообщил на пресс-конференции по итогам курортного сезона замминистра туризма Астамур Барциц.По его словам, около 300 тысяч человек отдыхали в гостиницах и частном секторе. Количество людей, посетивших экскурсии, согласно проданным билетам, – 936 591.Организации и ИП, осуществляющие экскурсионную деятельность, заплатили налоги – 33,8 млн руб За аналогичный период 2022 года общий объем налоговых платежей, поступивших в государственный бюджет Абхазии от субъектов экономики (объектов размещения туристов), составил 495,6 млн руб, в том числе от деятельности: Исходя из сравнения полученных данных, в 2023 году выявлено увеличение количества собираемости налогов и увеличение отчетности объектов размещения.
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отдых в абхазии, абхазия, туристы
отдых в абхазии, абхазия, туристы
Более одного миллиона человек посетило Абхазию в 2023 году
11:10 29.11.2023 (обновлено: 12:39 29.11.2023)
Министерство туризма Абхазии проанализировало работу туристических объектов средств размещения в 2023 году.
СУХУМ, 29 ноя – Sputnik. Более одного миллиона человек посетило Абхазию в 2023 году, сообщил на пресс-конференции по итогам курортного сезона замминистра туризма Астамур Барциц.
По его словам, около 300 тысяч человек отдыхали в гостиницах и частном секторе.
Количество людей, посетивших экскурсии, согласно проданным билетам, – 936 591.
С 1 января по 1 ноября объем налоговых платежей в сфере туризма составил 742,8 млн руб, в том числе от деятельности юридических лиц – 633,3 млн руб и ИП и частного сектора – 109,5 млн руб.
Организации и ИП, осуществляющие экскурсионную деятельность, заплатили налоги – 33,8 млн руб
За аналогичный период 2022 года общий объем налоговых платежей, поступивших в государственный бюджет Абхазии от субъектов экономики (объектов размещения туристов), составил 495,6 млн руб, в том числе от деятельности:
юридических лиц – 415,8 млн руб,
индивидуальных предпринимателей и частного сектора – 79,7 млн руб.
Исходя из сравнения полученных данных, в 2023 году выявлено увеличение количества собираемости налогов и увеличение отчетности объектов размещения.