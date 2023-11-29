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Больше шести тысяч тонн цитрусовых экспортировали из Абхазии с начала сезона
Больше шести тысяч тонн цитрусовых экспортировали из Абхазии с начала сезона
В 2022 году из Абхазии было экспортировано более 39 тысяч тонн цитрусовых. 29.11.2023, Sputnik Абхазия
2023-11-29T09:40+0300
2023-11-29T09:40+0300
2023-11-29T11:57+0300
в абхазии
цитрусовые
абхазия
мандарины
экспорт
россия
сельское хозяйство
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СУХУМ, 29 ноя - Sputnik. С начала сезона из Абхазии в Россию экспортировано 6,3 тысячи тонн цитрусовых, сообщили в "Апсны.Иахьа" со ссылкой на Минсельхоз.В прошлом году за аналогичный период было экспортировано 5,08 тонн.Таможенная стоимость абхазских мандаринов на российской стороне в этом сезоне составляет 38 рублей за килограмм. Исходя из этой суммы будут формироваться все платежи при экспорте цитрусовых через российско-абхазскую границу.
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цитрусовые, абхазия, мандарины, экспорт, россия, сельское хозяйство
цитрусовые, абхазия, мандарины, экспорт, россия, сельское хозяйство
Больше шести тысяч тонн цитрусовых экспортировали из Абхазии с начала сезона
09:40 29.11.2023 (обновлено: 11:57 29.11.2023)
В 2022 году из Абхазии было экспортировано более 39 тысяч тонн цитрусовых.
СУХУМ, 29 ноя - Sputnik. С начала сезона из Абхазии в Россию экспортировано 6,3 тысячи тонн цитрусовых, сообщили в "Апсны.Иахьа" со ссылкой на Минсельхоз.
В прошлом году за аналогичный период было экспортировано 5,08 тонн.
В ведомстве также сообщили, что из республики экспортировали:
724,3 килограмма фейхоа, в 2022 году - 760,3 килограмма;
236,7 килограмма хурмы, в 2022 году 86,8 килограмма;
205,1 килограмма лимонов, в 2022 году 134,3 килограмма.
Таможенная стоимость абхазских мандаринов на российской стороне в этом сезоне составляет 38 рублей за килограмм. Исходя из этой суммы будут формироваться все платежи при экспорте цитрусовых через российско-абхазскую границу.