https://sputnik-abkhazia.ru/20231129/bolshe-shesti-tonn-tsitrusovykh-eksportirovali-iz-abkhazii-s-nachala-sezona-1049260563.html

Больше шести тысяч тонн цитрусовых экспортировали из Абхазии с начала сезона

Больше шести тысяч тонн цитрусовых экспортировали из Абхазии с начала сезона

В 2022 году из Абхазии было экспортировано более 39 тысяч тонн цитрусовых. 29.11.2023, Sputnik Абхазия

2023-11-29T09:40+0300

2023-11-29T09:40+0300

2023-11-29T11:57+0300

в абхазии

цитрусовые

абхазия

мандарины

экспорт

россия

сельское хозяйство

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СУХУМ, 29 ноя - Sputnik. С начала сезона из Абхазии в Россию экспортировано 6,3 тысячи тонн цитрусовых, сообщили в "Апсны.Иахьа" со ссылкой на Минсельхоз.В прошлом году за аналогичный период было экспортировано 5,08 тонн.Таможенная стоимость абхазских мандаринов на российской стороне в этом сезоне составляет 38 рублей за килограмм. Исходя из этой суммы будут формироваться все платежи при экспорте цитрусовых через российско-абхазскую границу.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

цитрусовые, абхазия, мандарины, экспорт, россия, сельское хозяйство