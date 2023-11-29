https://sputnik-abkhazia.ru/20231129/ekspert-o-stranakh-baltii-ne-dumayu-chto-eti-strany-prosuschestvuyut-oni-ischeznut-1049259892.html

Эксперт о странах Балтии: не думаю, что эти страны просуществуют, они исчезнут

Эксперт о странах Балтии: не думаю, что эти страны просуществуют, они исчезнут

Экс-глава израильской спецслужбы "Натив", военный и политический эксперт Яков Кедми поделился своим мнением о будущем стран Балтии как независимых государств. 29.11.2023, Sputnik Абхазия

2023-11-29T16:39+0300

2023-11-29T16:39+0300

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Кедми Кедми

Все что произойдет на Украине до конца этого года и до конца года следующего, зависит от политики России, от того, как Россия в дальнейшем будет реализовывать поставленные перед собой цели, отметил эксперт в беседе на телеканале Вальдман-LINE."Сейчас все в руках России. Украина как субъект не существует. США и Запад пытаются управлять Украиной, но они не в состоянии, потому что это уже не государство, это кусок глины, из которого можно сделать что угодно, но ничего путного. Они не могут дать возможность Украине воевать, а сама Украина воевать не способна. А Запад не может сделать ее боеспособной. Они не решаются и не могут по своим причинам дать Украине возможность прекратить войну", – говорит Кедми.Прекратить украинский конфликт может только Россия или с помощью армии, или с помощью переговоров, считает Кедми. "Решать будет Россия. Не Украина. Не Вашингтон. Не Лондон", – подчеркивает эксперт."Что касается будущего прибалтийских стран, Литвы Латвии и Эстонии, то оно уже в прошлом. Вряд ли через 50 лет там будут латыши или эстонцы. Они просто исчезают. Они оставляют свою страну, они ее обескровили, они растекаются по миру. Эти квази-государства недееспособны к независимому суверенному состоянию ни политически, ни экономически, только если их кто-то будет содержать и поддерживать. И это они называют независимостью", – отмечает Кедми.В рамках СССР прибалтийские страны были более развиты, чем сейчас, развивались их культура, литература, наука и экономика. Теперь же, после провозглашения независимости, эти страны покупают по дешевке для того, чтобы использовать против России, говорит эксперт."Я не думаю, что эти страны просуществуют, они исчезнут", – полагает Кедми.

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