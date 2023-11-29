https://sputnik-abkhazia.ru/20231129/mvd-abkhazii-brakonerov-vyrubayuschikh-elki-budut-privlekat-k-otvetstvennosti--1049275737.html
МВД Абхазии: браконьеров, вырубающих елки, будут привлекать к ответственности
МВД Абхазии: браконьеров, вырубающих елки, будут привлекать к ответственности
Милиция совместно с экологами круглосуточно дежурит на контрольно-пропускном пункте, установленном по дороге на Мамзышху. 29.11.2023, Sputnik Абхазия
2023-11-29T20:41+0300
2023-11-29T20:41+0300
2023-11-29T20:41+0300
в абхазии
мвд абхазии
браконьеры
абхазия
гагрский район
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/06/19/1046528728_0:89:3072:1817_1920x0_80_0_0_4bd01010edbceaa53334b9e4a929874e.jpg
СУХУМ, 29 ноя - Sputnik. МВД Абхазии предупредило о недопустимости незаконной вырубки и реализации хвойных деревьев ценных пород, сообщила пресс-служба ведомства. На 29 ноября было выявлено три факта незаконной вырубки елок в лесном массиве горы Мамзыщха.Материалы в отношении нарушителей Гембера Чхеидзе, Дамея Цвейба и Аляса Халваш направлены в орган предварительного расследования. 64 вырубленных дерева складированы в Гагрском ОВД, автомобили поставлены на штрафстоянку. Как уточнили в пресс-службе МВД Абхазии, по дороге на Мамзышху установлен контрольно-пропускной пункт, где круглосуточно дежурят сотрудники милиции, совместно с инспекторами и экологами.
абхазия
гагрский район
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/06/19/1046528728_117:0:2848:2048_1920x0_80_0_0_18f0b8981c5245ee402463ffa403bacb.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
мвд абхазии, браконьеры, абхазия, гагрский район
мвд абхазии, браконьеры, абхазия, гагрский район
МВД Абхазии: браконьеров, вырубающих елки, будут привлекать к ответственности
Милиция совместно с экологами круглосуточно дежурит на контрольно-пропускном пункте, установленном по дороге на Мамзышху.
СУХУМ, 29 ноя - Sputnik. МВД Абхазии предупредило о недопустимости незаконной вырубки и реализации хвойных деревьев ценных пород, сообщила пресс-служба ведомства.
"Лица, занимающиеся заготовкой и торговлей хвойными деревьями без соответствующих документов, будут привлекаться к ответственности", - отмечается в сообщении.
На 29 ноября было выявлено три факта незаконной вырубки елок в лесном массиве горы Мамзыщха.
Материалы в отношении нарушителей Гембера Чхеидзе, Дамея Цвейба и Аляса Халваш направлены в орган предварительного расследования. 64 вырубленных дерева складированы в Гагрском ОВД, автомобили поставлены на штрафстоянку.
Как уточнили в пресс-службе МВД Абхазии, по дороге на Мамзышху установлен контрольно-пропускной пункт, где круглосуточно дежурят сотрудники милиции, совместно с инспекторами и экологами.