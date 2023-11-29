https://sputnik-abkhazia.ru/20231129/mvd-abkhazii-brakonerov-vyrubayuschikh-elki-budut-privlekat-k-otvetstvennosti--1049275737.html

МВД Абхазии: браконьеров, вырубающих елки, будут привлекать к ответственности

МВД Абхазии: браконьеров, вырубающих елки, будут привлекать к ответственности

Милиция совместно с экологами круглосуточно дежурит на контрольно-пропускном пункте, установленном по дороге на Мамзышху. 29.11.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 29 ноя - Sputnik. МВД Абхазии предупредило о недопустимости незаконной вырубки и реализации хвойных деревьев ценных пород, сообщила пресс-служба ведомства. На 29 ноября было выявлено три факта незаконной вырубки елок в лесном массиве горы Мамзыщха.Материалы в отношении нарушителей Гембера Чхеидзе, Дамея Цвейба и Аляса Халваш направлены в орган предварительного расследования. 64 вырубленных дерева складированы в Гагрском ОВД, автомобили поставлены на штрафстоянку. Как уточнили в пресс-службе МВД Абхазии, по дороге на Мамзышху установлен контрольно-пропускной пункт, где круглосуточно дежурят сотрудники милиции, совместно с инспекторами и экологами.

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мвд абхазии, браконьеры, абхазия, гагрский район