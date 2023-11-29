https://sputnik-abkhazia.ru/20231129/rossiyskie-voyska-osvobodili-artemovskoe-v-dnr-1049273758.html

Российские войска освободили Артемовское в ДНР

Российские войска освободили Артемовское в ДНР

Этот поселок расположен на западе от города Артемовск, который российская армия полностью освободила в мае этого года. 29.11.2023, Sputnik Абхазия

2023-11-29T17:00+0300

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СУХУМ, 29 ноя – Sputnik. Подразделения Южной группировки российских войск освободили населенный пункт Артемовское в ДНР, сообщается в сводке Министерства обороны.Кроме того, российские военные за сутки отразили три атаки штурмовых групп 24-й механизированной, 77-й аэромобильной и 5-й штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Шумы, Артемовское и Клещеевка, отметили в ведомстве.

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