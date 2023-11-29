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Российские войска освободили Артемовское в ДНР
Российские войска освободили Артемовское в ДНР
Этот поселок расположен на западе от города Артемовск, который российская армия полностью освободила в мае этого года. 29.11.2023, Sputnik Абхазия
2023-11-29T17:00+0300
2023-11-29T17:00+0300
2023-11-29T17:43+0300
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СУХУМ, 29 ноя – Sputnik. Подразделения Южной группировки российских войск освободили населенный пункт Артемовское в ДНР, сообщается в сводке Министерства обороны.Кроме того, российские военные за сутки отразили три атаки штурмовых групп 24-й механизированной, 77-й аэромобильной и 5-й штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Шумы, Артемовское и Клещеевка, отметили в ведомстве.
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министерство обороны рф, россия, украина
министерство обороны рф, россия, украина
Российские войска освободили Артемовское в ДНР
17:00 29.11.2023 (обновлено: 17:43 29.11.2023)
Этот поселок расположен на западе от города Артемовск, который российская армия полностью освободила в мае этого года.
СУХУМ, 29 ноя – Sputnik
. Подразделения Южной группировки российских войск освободили населенный пункт Артемовское в ДНР, сообщается в сводке
Министерства обороны.
"На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии улучшили положение по переднему краю и освободили населенный пункт Артемовское Донецкой Народной Республики", – говорится в заявлении.
Кроме того, российские военные за сутки отразили три атаки штурмовых групп 24-й механизированной, 77-й аэромобильной и 5-й штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Шумы, Артемовское и Клещеевка, отметили в ведомстве.