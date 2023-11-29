РУСДРАМ закрыл 42 театральный сезон
22:25 29.11.2023 (обновлено: 22:56 29.11.2023)
© SputnikГосударственный русский театр драмы имени Фазиля Искандера завершил 42 театральный сезон
© Sputnik
Заключительным спектаклем 42 сезона стала постановка "Кьоджинские перепалки".
СУХУМ, 29 ноя - Sputnik. Государственный русский театр драмы имени Фазиля Искандера завершил 42 театральный сезон.
Заключительным спектаклем сезона стала постановка "Кьоджинские перепалки".
После показа были подведены итоги традиционного зрительского голосования: любители театра выбрали лучший спектакль, актеров и режиссеров, проголосовав на сайте РУСДРАМа и в фойе театра. Всего голосование проходило в семи номинациях:
Лучшая женская роль - Ирина Делба за роль Марии Кюри в спектакле "В лучах".
Лучшая мужская роль - Осман Абухба за роль Аполлона Окоёмова в спектакле "Красавец мужчина".
Лучшая мужская роль второго плана - Эмиль Петров за роль Федора Олешунина в спектакле "Красавец Мужчина".
Лучшая женская роль второго плана - Милана Ломия за роль Тети Маши в спектакле "Софичка".
Лучший режиссер - Роман Кочержевский за спектакль "Роман с кокаином".
Лучший спектакль - "Роман с кокаином".
Лучший художник - Роман Кочержевский за спектакль "Роман с кокаином".
Спецприз генерального директора вручили - Лоиде Тыркба за исполнение главных ролей в премьерных спектаклях 42-го сезона.
Гендиректор театра Ираклий Хинтба рассказал, что в 42 сезоне артисты театра сыграли 270 спектаклей, что является рекордом для театров в Абхазии.
"Мы постараемся в следующем сезоне побить этот рекорд и сыграть триста спектаклей. Буквально через несколько часов мы садимся в самолет и летим в Санкт-Петербург и 1 декабря играем спектакль "Радость вопреки всему", - подчеркнул Хинтба.
Ежегодно победителей зрительского голосования награждали деятели культуры. В этот раз награды вручали зрители, которые пришли на последнюю постановку сезона. Всего в зрительском голосовании приняло участие около 350 человек.