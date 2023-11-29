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https://sputnik-abkhazia.ru/20231129/rusdram-zakryl-42-teatralnyy-sezon--1049277977.html
РУСДРАМ закрыл 42 театральный сезон
РУСДРАМ закрыл 42 театральный сезон
Заключительным спектаклем 42 сезона стала постановка "Кьоджинские перепалки". 29.11.2023, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 29 ноя - Sputnik. Государственный русский театр драмы имени Фазиля Искандера завершил 42 театральный сезон.Заключительным спектаклем сезона стала постановка "Кьоджинские перепалки".После показа были подведены итоги традиционного зрительского голосования: любители театра выбрали лучший спектакль, актеров и режиссеров, проголосовав на сайте РУСДРАМа и в фойе театра. Всего голосование проходило в семи номинациях:Гендиректор театра Ираклий Хинтба рассказал, что в 42 сезоне артисты театра сыграли 270 спектаклей, что является рекордом для театров в Абхазии.Ежегодно победителей зрительского голосования награждали деятели культуры. В этот раз награды вручали зрители, которые пришли на последнюю постановку сезона. Всего в зрительском голосовании приняло участие около 350 человек.
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русдрам, культура, абхазия
русдрам, культура, абхазия

РУСДРАМ закрыл 42 театральный сезон

22:25 29.11.2023 (обновлено: 22:56 29.11.2023)
© SputnikГосударственный русский театр драмы имени Фазиля Искандера завершил 42 театральный сезон
Государственный русский театр драмы имени Фазиля Искандера завершил 42 театральный сезон - Sputnik Абхазия, 1920, 29.11.2023
© Sputnik
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Заключительным спектаклем 42 сезона стала постановка "Кьоджинские перепалки".
СУХУМ, 29 ноя - Sputnik. Государственный русский театр драмы имени Фазиля Искандера завершил 42 театральный сезон.
Заключительным спектаклем сезона стала постановка "Кьоджинские перепалки".
После показа были подведены итоги традиционного зрительского голосования: любители театра выбрали лучший спектакль, актеров и режиссеров, проголосовав на сайте РУСДРАМа и в фойе театра. Всего голосование проходило в семи номинациях:
Лучшая женская роль - Ирина Делба за роль Марии Кюри в спектакле "В лучах".
Лучшая мужская роль - Осман Абухба за роль Аполлона Окоёмова в спектакле "Красавец мужчина".
Лучшая мужская роль второго плана - Эмиль Петров за роль Федора Олешунина в спектакле "Красавец Мужчина".
Лучшая женская роль второго плана - Милана Ломия за роль Тети Маши в спектакле "Софичка".
Лучший режиссер - Роман Кочержевский за спектакль "Роман с кокаином".
Лучший спектакль - "Роман с кокаином".
Лучший художник - Роман Кочержевский за спектакль "Роман с кокаином".
Спецприз генерального директора вручили - Лоиде Тыркба за исполнение главных ролей в премьерных спектаклях 42-го сезона.
Гендиректор театра Ираклий Хинтба рассказал, что в 42 сезоне артисты театра сыграли 270 спектаклей, что является рекордом для театров в Абхазии.
"Мы постараемся в следующем сезоне побить этот рекорд и сыграть триста спектаклей. Буквально через несколько часов мы садимся в самолет и летим в Санкт-Петербург и 1 декабря играем спектакль "Радость вопреки всему", - подчеркнул Хинтба.
Ежегодно победителей зрительского голосования награждали деятели культуры. В этот раз награды вручали зрители, которые пришли на последнюю постановку сезона. Всего в зрительском голосовании приняло участие около 350 человек.
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