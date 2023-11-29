https://sputnik-abkhazia.ru/20231129/rusdram-zakryl-42-teatralnyy-sezon--1049277977.html

РУСДРАМ закрыл 42 театральный сезон

РУСДРАМ закрыл 42 театральный сезон

Заключительным спектаклем 42 сезона стала постановка "Кьоджинские перепалки". 29.11.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 29 ноя - Sputnik. Государственный русский театр драмы имени Фазиля Искандера завершил 42 театральный сезон.Заключительным спектаклем сезона стала постановка "Кьоджинские перепалки".После показа были подведены итоги традиционного зрительского голосования: любители театра выбрали лучший спектакль, актеров и режиссеров, проголосовав на сайте РУСДРАМа и в фойе театра. Всего голосование проходило в семи номинациях:Гендиректор театра Ираклий Хинтба рассказал, что в 42 сезоне артисты театра сыграли 270 спектаклей, что является рекордом для театров в Абхазии.Ежегодно победителей зрительского голосования награждали деятели культуры. В этот раз награды вручали зрители, которые пришли на последнюю постановку сезона. Всего в зрительском голосовании приняло участие около 350 человек.

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