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Такие обстоятельства: Лебединский о подводной экспедиции в Абхазии

Такие обстоятельства: Лебединский о подводной экспедиции в Абхазии

Археолог Виктор Лебединский в эфире радио Sputnik рассказал об исследованиях дна Черного моря в абхазской акватории. 29.11.2023, Sputnik Абхазия

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Такие обстоятельства: Лебединский о подводной экспедиции в Абхазии Такие обстоятельства: Лебединский о подводной экспедиции в Абхазии

Заведующий центром историко-археологических исследований Крыма и Средиземноморья Института востоковедения, доцент кафедры Севастопольского университета Виктор Лебединский рассказал, какой интерес для ученых представляет дно в абхазской акватории Черного моря. "Побережье Абхазии с точки зрения истории мореплавания, кораблестроения, чрезвычайно интересно, так как здесь проходили активные морские пути, располагались крупные торговые фактории на протяжении большого периода, начиная от античности и средневековья. Район был задействован в морской торговле. К сожалению, он мало изучен. Мы хотим восполнить все эти пробелы и получить новую информацию о навигации, мореплавании, кораблестроении в этом районе", – рассказал Лебединский. Подробности слушайте в аудиофайле.

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