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Такие обстоятельства: Лебединский о подводной экспедиции в Абхазии
Такие обстоятельства: Лебединский о подводной экспедиции в Абхазии
Археолог Виктор Лебединский в эфире радио Sputnik рассказал об исследованиях дна Черного моря в абхазской акватории. 29.11.2023, Sputnik Абхазия
2023-11-29T10:10+0300
2023-11-29T10:10+0300
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Такие обстоятельства: Лебединский о подводной экспедиции в Абхазии
Такие обстоятельства: Лебединский о подводной экспедиции в Абхазии
Заведующий центром историко-археологических исследований Крыма и Средиземноморья Института востоковедения, доцент кафедры Севастопольского университета Виктор Лебединский рассказал, какой интерес для ученых представляет дно в абхазской акватории Черного моря. "Побережье Абхазии с точки зрения истории мореплавания, кораблестроения, чрезвычайно интересно, так как здесь проходили активные морские пути, располагались крупные торговые фактории на протяжении большого периода, начиная от античности и средневековья. Район был задействован в морской торговле. К сожалению, он мало изучен. Мы хотим восполнить все эти пробелы и получить новую информацию о навигации, мореплавании, кораблестроении в этом районе", – рассказал Лебединский. Подробности слушайте в аудиофайле.
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подкасты, такие обстоятельства, аудио
подкасты, такие обстоятельства, аудио
Такие обстоятельства: Лебединский о подводной экспедиции в Абхазии
Археолог Виктор Лебединский в эфире радио Sputnik рассказал об исследованиях дна Черного моря в абхазской акватории.
Заведующий центром историко-археологических исследований Крыма и Средиземноморья Института востоковедения, доцент кафедры Севастопольского университета Виктор Лебединский рассказал, какой интерес для ученых представляет дно в абхазской акватории Черного моря.
"Побережье Абхазии с точки зрения истории мореплавания, кораблестроения, чрезвычайно интересно, так как здесь проходили активные морские пути, располагались крупные торговые фактории на протяжении большого периода, начиная от античности и средневековья. Район был задействован в морской торговле. К сожалению, он мало изучен. Мы хотим восполнить все эти пробелы и получить новую информацию о навигации, мореплавании, кораблестроении в этом районе", – рассказал Лебединский.
Подробности слушайте в аудиофайле.