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Утвержден состав жюри конкурса Союза журналистов Абхазии "Малоизвестные истории войны"

Утвержден состав жюри конкурса Союза журналистов Абхазии "Малоизвестные истории войны"

Предложения о персональном составе жюри были представлены редакциями и первичными журналистскими организациями. 29.11.2023, Sputnik Абхазия

2023-11-29T15:35+0300

2023-11-29T15:35+0300

2023-11-29T17:03+0300

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СУХУМ, 29 ноя – Sputnik. Союз журналистов утвердил состав жюри из девяти человек по подведению итогов конкурса “Малоизвестные истории войны”, посвященного 30-летию Победы, сообщили в СЖА. Фонд конкурса был увеличен благодаря финансовой поддержке Госкомиссии по празднованию 30-летия Победы в Отечественной войне народа Абхазии.Кроме того, участники заседания президиума СЖА единогласно проголосовали за принятие в Союз журналистов Абхазии Иланы Казанба, Фаины Матуа и Алисы Шамба.

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