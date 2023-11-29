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Утвержден состав жюри конкурса Союза журналистов Абхазии "Малоизвестные истории войны"
Утвержден состав жюри конкурса Союза журналистов Абхазии "Малоизвестные истории войны"
Предложения о персональном составе жюри были представлены редакциями и первичными журналистскими организациями. 29.11.2023, Sputnik Абхазия
2023-11-29T15:35+0300
2023-11-29T15:35+0300
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СУХУМ, 29 ноя – Sputnik. Союз журналистов утвердил состав жюри из девяти человек по подведению итогов конкурса “Малоизвестные истории войны”, посвященного 30-летию Победы, сообщили в СЖА. Фонд конкурса был увеличен благодаря финансовой поддержке Госкомиссии по празднованию 30-летия Победы в Отечественной войне народа Абхазии.Кроме того, участники заседания президиума СЖА единогласно проголосовали за принятие в Союз журналистов Абхазии Иланы Казанба, Фаины Матуа и Алисы Шамба.
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журналисты, журналистика, абхазия
журналисты, журналистика, абхазия
Утвержден состав жюри конкурса Союза журналистов Абхазии "Малоизвестные истории войны"
15:35 29.11.2023 (обновлено: 17:03 29.11.2023)
Предложения о персональном составе жюри были представлены редакциями и первичными журналистскими организациями.
СУХУМ, 29 ноя – Sputnik. Союз журналистов утвердил состав жюри из девяти человек по подведению итогов конкурса “Малоизвестные истории войны”, посвященного 30-летию Победы, сообщили в СЖА.
По словам председателя СЖА Руслана Хашиг, около 60 журналистских работ поступило на конкурс.
Фонд конкурса был увеличен благодаря финансовой поддержке Госкомиссии по празднованию 30-летия Победы в Отечественной войне народа Абхазии.
Кроме того, участники заседания президиума СЖА единогласно проголосовали за принятие в Союз журналистов Абхазии Иланы Казанба, Фаины Матуа и Алисы Шамба.