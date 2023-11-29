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Выбран победитель режиссерской лаборатории в РУСДРАМе
Выбран победитель режиссерской лаборатории в РУСДРАМе
Победитель был выбран по итогам зрительского голосования и оценок экспертного совета. 29.11.2023, Sputnik Абхазия
2023-11-29T20:00+0300
2023-11-29T20:00+0300
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СУХУМ, 29 ноя - Sputnik. Эскиз по рассказу Фазиля Искандера "Пастух Махаз" в постановке Олеси Невмержицкой стал победителем режиссерской лаборатории "Сандро" в РУСДРАМе.На суд зрителей вынесли три эскиза по произведениям Фазиля Искандера: По словам гендиректора театра Ираклия Хинтба, выбор был сложным, так как все три эскиза были высокого качества и заслуживали победы.Эскиз, отобранный в результате голосования зрителей и экспертов, будет превращен в полноценный спектакль в 2024 году.
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русдрам, культура, абхазия, сухум
русдрам, культура, абхазия, сухум
Выбран победитель режиссерской лаборатории в РУСДРАМе
Победитель был выбран по итогам зрительского голосования и оценок экспертного совета.
СУХУМ, 29 ноя - Sputnik. Эскиз по рассказу Фазиля Искандера "Пастух Махаз" в постановке Олеси Невмержицкой стал победителем режиссерской лаборатории "Сандро" в РУСДРАМе.
На суд зрителей вынесли три эскиза по произведениям Фазиля Искандера:
рассказ "Пастух Махаз" в постановке режиссера Олеси Невмержицкой;
"Кролики и удавы" в постановке режиссера Игоря Лебедева;
"Харлампо и Деспина" в постановке Василиоса Самуркаса.
По словам гендиректора театра Ираклия Хинтба, выбор был сложным, так как все три эскиза были высокого качества и заслуживали победы.
Эскиз, отобранный в результате голосования зрителей и экспертов, будет превращен в полноценный спектакль в 2024 году.