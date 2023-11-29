https://sputnik-abkhazia.ru/20231129/vybran-pobeditel-rezhisserskoy-laboratorii-v-rusdrame-1049275489.html

Выбран победитель режиссерской лаборатории в РУСДРАМе

Выбран победитель режиссерской лаборатории в РУСДРАМе

Победитель был выбран по итогам зрительского голосования и оценок экспертного совета. 29.11.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 29 ноя - Sputnik. Эскиз по рассказу Фазиля Искандера "Пастух Махаз" в постановке Олеси Невмержицкой стал победителем режиссерской лаборатории "Сандро" в РУСДРАМе.На суд зрителей вынесли три эскиза по произведениям Фазиля Искандера: По словам гендиректора театра Ираклия Хинтба, выбор был сложным, так как все три эскиза были высокого качества и заслуживали победы.Эскиз, отобранный в результате голосования зрителей и экспертов, будет превращен в полноценный спектакль в 2024 году.

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