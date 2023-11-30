https://sputnik-abkhazia.ru/20231130/chast-gala-ostanetsya-bez-vody-na-neskolko-chasov-1049279359.html

Часть Гала останется без воды на несколько часов

Часть Гала останется без воды на несколько часов

Последние несколько месяцев в Гале происходят частые отключения воды, связанные с авариями и разрывами в трубах. 30.11.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 30 ноя - Sputnik. Южная часть Гала останется без воды на несколько часов в четверг, 30 ноября, сообщает "ГалМедиа" со ссылкой на главу отдела водоснабжения и водоотведения Управления городского хозяйства администрации района Кахабера Изория.Ранее первый замглавы администрации Галского района Дмитрий Адлейба рассказал, что в последние полтора-два месяца происходят частые отключения воды. Они связаны с изношенностью труб, на которых постоянно возникают разрывы и утечки.В октябре на центральном водопроводе проводились масштабные ремонтные работы, были устранены многочисленные разрывы труб.

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