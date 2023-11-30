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Часть Гала останется без воды на несколько часов
Часть Гала останется без воды на несколько часов
Последние несколько месяцев в Гале происходят частые отключения воды, связанные с авариями и разрывами в трубах. 30.11.2023, Sputnik Абхазия
2023-11-30T10:32+0300
2023-11-30T10:32+0300
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СУХУМ, 30 ноя - Sputnik. Южная часть Гала останется без воды на несколько часов в четверг, 30 ноября, сообщает "ГалМедиа" со ссылкой на главу отдела водоснабжения и водоотведения Управления городского хозяйства администрации района Кахабера Изория.Ранее первый замглавы администрации Галского района Дмитрий Адлейба рассказал, что в последние полтора-два месяца происходят частые отключения воды. Они связаны с изношенностью труб, на которых постоянно возникают разрывы и утечки.В октябре на центральном водопроводе проводились масштабные ремонтные работы, были устранены многочисленные разрывы труб.
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абхазия, новости, водоснабжение
абхазия, новости, водоснабжение
Часть Гала останется без воды на несколько часов
10:32 30.11.2023 (обновлено: 10:45 30.11.2023)
Последние несколько месяцев в Гале происходят частые отключения воды, связанные с авариями и разрывами в трубах.
СУХУМ, 30 ноя - Sputnik
. Южная часть Гала останется без воды на несколько часов в четверг, 30 ноября, сообщает
"ГалМедиа" со ссылкой на главу отдела водоснабжения и водоотведения Управления городского хозяйства администрации района Кахабера Изория.
Причиной стала авария на водоводе, ее устранение займет два-три часа.
Ранее первый замглавы администрации Галского района Дмитрий Адлейба рассказал, что в последние полтора-два месяца происходят частые отключения воды. Они связаны с изношенностью труб, на которых постоянно возникают разрывы и утечки.
В октябре на центральном водопроводе проводились масштабные ремонтные работы, были устранены многочисленные разрывы труб.