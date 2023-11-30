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Повреждение кабеля привело к отключению света в центре Сухума
Повреждение кабеля привело к отключению света в центре Сухума
Отключение затронуло часть центральных улиц столицы. 30.11.2023, Sputnik Абхазия
2023-11-30T12:22+0300
2023-11-30T12:22+0300
2023-11-30T15:57+0300
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СУХУМ, 30 ноя – Sputnik. Некоторые дома в центральной части Сухума остались без электричества в четверг, 30 ноября, сообщает "Черноморэнерго". Исполняющий обязанности начальника СУЭС Тенгиз Блабба рассказал Sputnik, что отключение затронуло части улиц Лакоба и Аршба. Сейчас специалисты ищут место повреждения электрического кабеля.
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Повреждение кабеля привело к отключению света в центре Сухума
12:22 30.11.2023 (обновлено: 15:57 30.11.2023)
Отключение затронуло часть центральных улиц столицы.
СУХУМ, 30 ноя – Sputnik. Некоторые дома в центральной части Сухума остались без электричества в четверг, 30 ноября, сообщает "Черноморэнерго".
"По информации СУЭС , поврежден подземный кабель от РП-6. Без подачи электроэнергии остались часть центральных районов Сухума", – говорится в сообщении.
Исполняющий обязанности начальника СУЭС Тенгиз Блабба рассказал Sputnik, что отключение затронуло части улиц Лакоба и Аршба. Сейчас специалисты ищут место повреждения электрического кабеля.