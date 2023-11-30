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Часть Очамчырского района останется без света в пятницу 1 декабря
Часть Очамчырского района останется без света в пятницу 1 декабря
Ранее сообщалось, что подстанция "Очамчыра-тяга" будет отключена сегодня, 30 ноября. 30.11.2023, Sputnik Абхазия
2023-11-30T10:52+0300
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СУХУМ, 30 ноя - Sputnik. Часть Очамчырского района останется без света в пятницу, 1 декабря, сообщает пресс-служба "Черноморэнерго".Ранее сообщалось, что подстанция "Очамчыра-тяга" будет отключена сегодня, 30 ноября, с 10:00 до 16:00 из-за ремонтных работ. Но из-за неблагоприятных погодных условий отключение было перенесено на то же время на завтра.
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абхазия, новости, очамчырский район
Часть Очамчырского района останется без света в пятницу 1 декабря
10:52 30.11.2023 (обновлено: 11:04 30.11.2023)
Ранее сообщалось, что подстанция "Очамчыра-тяга" будет отключена сегодня, 30 ноября.
СУХУМ, 30 ноя - Sputnik. Часть Очамчырского района останется без света в пятницу, 1 декабря, сообщает пресс-служба "Черноморэнерго".
Ранее сообщалось, что подстанция "Очамчыра-тяга" будет отключена сегодня, 30 ноября, с 10:00 до 16:00 из-за ремонтных работ.
Но из-за неблагоприятных погодных условий отключение было перенесено на то же время на завтра.