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Часть Очамчырского района останется без света в пятницу 1 декабря

Часть Очамчырского района останется без света в пятницу 1 декабря

Ранее сообщалось, что подстанция "Очамчыра-тяга" будет отключена сегодня, 30 ноября. 30.11.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 30 ноя - Sputnik. Часть Очамчырского района останется без света в пятницу, 1 декабря, сообщает пресс-служба "Черноморэнерго".Ранее сообщалось, что подстанция "Очамчыра-тяга" будет отключена сегодня, 30 ноября, с 10:00 до 16:00 из-за ремонтных работ. Но из-за неблагоприятных погодных условий отключение было перенесено на то же время на завтра.

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