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Главный четверг: Эшба о жизнедеятельности Сухума и планах по его развитию

Главный четверг: Эшба о жизнедеятельности Сухума и планах по его развитию

Глава города Сухум в программе "Главный четверг" на радио Sputnik рассказал, как меняется облик столицы, что является приоритетными задачами, на что нацелен... 30.11.2023, Sputnik Абхазия

2023-11-30T16:36+0300

2023-11-30T16:36+0300

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Главный четверг: Эшба о жизнедеятельности Сухума и планах по его развитию Главный четверг: Эшба о жизнедеятельности Сухума и планах по его развитию

Беслан Эшба рассказал, какой ущерб Сухуму нанес недавний мощный шторм, какая помощь оказывается пострадавшим, как ведется мониторинг выходящих из берегов рек. Оборот денежных средств за летний турсезон составил 350 миллионов рублей. Всего в столице 112 объектов размещения туристов, сообщил градоначальник. По его словам, в городе наблюдается рост активности предпринимательского сообщества. Но при этом Эшба убежден, что, помимо турсферы, в Сухуме необходимо развивать собственные производства. Следующий, 2024 год, в столице станет годом образования. Как рассказал Беслан Эшба, большое внимание будет уделяться зданиям детских садов и школ. Также планируется провести косметический ремонт в городской клинической больнице и офтальмологической больнице. Обо всем этом, а также о том, каким должен быть центральный рынок Сухума, где появится карусель с лошадками, как осушают подвалы столичных многоэтажек, слушайте в подкасте.

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