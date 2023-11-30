https://sputnik-abkhazia.ru/20231130/posrednik-delba-i-guniya-o-probleme-s-vaktsinatsiey-detey-v-abkhazii-1049272071.html
Посредник: Делба и Гуния о проблеме с вакцинацией детей в Абхазии
Посредник: Делба и Гуния о проблеме с вакцинацией детей в Абхазии
Замминистра здравоохранения Саида Делба и педиатр, главный специалист управления лечебно-профилактической помощи Минздрава Эсма Гуния в эфире радио Sputnik... 30.11.2023, Sputnik Абхазия
2023-11-30T13:31+0300
2023-11-30T13:31+0300
2023-11-30T13:32+0300
радио
посредник
минздрав абхазии
вакцинация
дети
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Посредник: Делба и Гуния о проблеме с вакцинацией детей в Абхазии
Посредник: Делба и Гуния о проблеме с вакцинацией детей в Абхазии
В Министерстве здравоохранения Республики Абхазия состоялось рабочее совещание по вопросу организации педиатрической службы и ситуации с вакцинацией детского населения.По словам педиатра, число случаев коклюша в Абхазии выросло в 100 раз по сравнению с 2022 годом, причиной тому падение коллективного иммунитета. Только 20% детей имеют вакцину от коклюша, подчеркнула Гуния. Однако, помимо коклюша, в Абхазии ожидается и рост заболеваемости корью. Ситуация с коревой вакциной лучше, более 60% детского населения привито, сказала Гуния.О том, как предотвратить вспышки опасных инфекций и как бороться с антивакцинальными настроениями в республике, слушайте в аудиофайле.
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посредник, минздрав абхазии, вакцинация, дети, аудио
посредник, минздрав абхазии, вакцинация, дети, аудио
Посредник: Делба и Гуния о проблеме с вакцинацией детей в Абхазии
13:31 30.11.2023 (обновлено: 13:32 30.11.2023)
Замминистра здравоохранения Саида Делба и педиатр, главный специалист управления лечебно-профилактической помощи Минздрава Эсма Гуния в эфире радио Sputnik рассказали о проблеме вакцинации детей в Абхазии.
В Министерстве здравоохранения Республики Абхазия состоялось рабочее совещание по вопросу организации педиатрической службы и ситуации с вакцинацией детского населения.
По словам педиатра, число случаев коклюша в Абхазии выросло в 100 раз по сравнению с 2022 годом, причиной тому падение коллективного иммунитета. Только 20% детей имеют вакцину от коклюша, подчеркнула Гуния. Однако, помимо коклюша, в Абхазии ожидается и рост заболеваемости корью. Ситуация с коревой вакциной лучше, более 60% детского населения привито, сказала Гуния.
О том, как предотвратить вспышки опасных инфекций и как бороться с антивакцинальными настроениями в республике, слушайте в аудиофайле
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