https://sputnik-abkhazia.ru/20231130/posrednik-delba-i-guniya-o-probleme-s-vaktsinatsiey-detey-v-abkhazii-1049272071.html

Посредник: Делба и Гуния о проблеме с вакцинацией детей в Абхазии

Посредник: Делба и Гуния о проблеме с вакцинацией детей в Абхазии

Замминистра здравоохранения Саида Делба и педиатр, главный специалист управления лечебно-профилактической помощи Минздрава Эсма Гуния в эфире радио Sputnik... 30.11.2023, Sputnik Абхазия

2023-11-30T13:31+0300

2023-11-30T13:31+0300

2023-11-30T13:32+0300

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посредник

минздрав абхазии

вакцинация

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Посредник: Делба и Гуния о проблеме с вакцинацией детей в Абхазии Посредник: Делба и Гуния о проблеме с вакцинацией детей в Абхазии

В Министерстве здравоохранения Республики Абхазия состоялось рабочее совещание по вопросу организации педиатрической службы и ситуации с вакцинацией детского населения.По словам педиатра, число случаев коклюша в Абхазии выросло в 100 раз по сравнению с 2022 годом, причиной тому падение коллективного иммунитета. Только 20% детей имеют вакцину от коклюша, подчеркнула Гуния. Однако, помимо коклюша, в Абхазии ожидается и рост заболеваемости корью. Ситуация с коревой вакциной лучше, более 60% детского населения привито, сказала Гуния.О том, как предотвратить вспышки опасных инфекций и как бороться с антивакцинальными настроениями в республике, слушайте в аудиофайле.

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