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Пресс-конференция композитора Мурата Кабардокова пройдет в Sputnik

Пресс-конференция композитора Мурата Кабардокова пройдет в Sputnik

В пятницу, 1 декабря, в 11:00 в пресс-центре Sputnik Абхазия состоится пресс-конференция композитора, народного артиста Кабардино-Балкарии Мурата Кабардокова. 30.11.2023, Sputnik Абхазия

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В пятницу, 1 декабря, в 11:00 в пресс-центре Sputnik Абхазия состоится пресс-конференция композитора, народного артиста Кабардино-Балкарии Мурата Кабардокова. Концерт Кабардокова состоится 1 декабря в Абхазской государственной филармонии в сопровождении "Клевер-квартета". С момента создания квартета в 2014 году музыканты записали десятки альбомов и саундтреков к различным фильмам и спектаклям, стали лауреатами международных конкурсов, таких как международный конкурс имени Рудольфа Баршая, The First OneSong Competition String Quartet.Квартет представлял Россию на престижном фестивале струнных квартетов Vibre в Бордо, Франция 2022. Участники: Мурат Кабардоков – композитор, пианист, Народный артист КБР, заслуженный деятель искусств Адыгеи, член союза композиторов РФ, Российского музыкального союза.Белла Агрба – советник министра культуры Абхазии.

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