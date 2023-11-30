https://sputnik-abkhazia.ru/20231130/skonchalsya-byvshiy-gossekretar-ssha-genri-kissindzher-1049278991.html

Скончался бывший госсекретарь США Генри Киссинджер

Скончался бывший госсекретарь США Генри Киссинджер

Генри Киссинджер - дипломат и эксперт в области международных отношений, занимавший ключевые посты в структуре американских властей. 30.11.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 30 ноя - Sputnik. Бывший государственный секретарь США Генри Киссинджер ушел из жизни в возрасте ста лет, сообщает Reuters.Дипломат и политолог Генри Киссинджер родился 27 мая 1923 года в немецкой Баварии в еврейской семье. В 1938 году его родители эмигрировали в США.С 1969 по 1977 год Киссинджер играл ключевую роль практически в каждом важном вопросе американской внешней политики. С сентября 1973 года по январь 1977 года он был 56-м государственным секретарем США, став первым человеком иностранного происхождения на этой должности.Генри Киссинджер – один из авторов американской доктрины "гибкого реагирования", выступал за разрядку между Западом и Востоком, установление контроля над ядерными вооружениями, налаживание отношений с Китаем. За вклад в заключение Четырехстороннего соглашения по Западному Берлину (1971), Парижских соглашений о прекращении военных действий и восстановлении мира во Вьетнаме (1973) стал лауреатом Нобелевской премии мира.В начале 1980-х Киссинджер отошел от политической карьеры, но продолжал активно участвовать в политической жизни уже в качестве эксперта и автора многочисленных книг.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220816/ne-znaem-kuda-idem--kissindzher-postavil-amerike-diagnoz-1040963642.html

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