https://sputnik-abkhazia.ru/20231130/turbaza-ampar-o-trendakh-zimnego-turizma-v-abkhazii--1049251115.html

Турбаза: Ампар о трендах зимнего туризма в Абхазии

Турбаза: Ампар о трендах зимнего туризма в Абхазии

Чем привлекает Абхазия туристов зимой, какие виды зимнего туризма наиболее востребованы, в эфире радио Sputnik рассказала кандидат экономических наук, старший... 30.11.2023, Sputnik Абхазия

2023-11-30T10:43+0300

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Турбаза: Ампар о трендах зимнего туризма в Абхазии Турбаза: Ампар о трендах зимнего туризма в Абхазии

Как отметила Ампар, в Абхазии на первом месте познавательный туризм – экскурсии выбирают как летом, так и зимой. Также набирает обороты velas туризм: спа, йога-туры, с включением массажа, косметологических процедур, и большим спросом пользуется оздоровительный туризм. Линда Ампар отметила, что зимой турсезон в Абхазии не закрывается, как это было раньше. Все больше туробъектов может предложить своим гостям комфортный отдых и в холодное время года. Подробности слушайте в аудиофайле.

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