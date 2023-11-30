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Турбаза: Ампар о трендах зимнего туризма в Абхазии
Турбаза: Ампар о трендах зимнего туризма в Абхазии
Чем привлекает Абхазия туристов зимой, какие виды зимнего туризма наиболее востребованы, в эфире радио Sputnik рассказала кандидат экономических наук, старший... 30.11.2023, Sputnik Абхазия
2023-11-30T10:43+0300
2023-11-30T10:43+0300
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Турбаза: Ампар о трендах зимнего туризма в Абхазии
Турбаза: Ампар о трендах зимнего туризма в Абхазии
Как отметила Ампар, в Абхазии на первом месте познавательный туризм – экскурсии выбирают как летом, так и зимой. Также набирает обороты velas туризм: спа, йога-туры, с включением массажа, косметологических процедур, и большим спросом пользуется оздоровительный туризм. Линда Ампар отметила, что зимой турсезон в Абхазии не закрывается, как это было раньше. Все больше туробъектов может предложить своим гостям комфортный отдых и в холодное время года. Подробности слушайте в аудиофайле.
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подкасты, турбаза, отдых в абхазии, аудио
подкасты, турбаза, отдых в абхазии, аудио
Турбаза: Ампар о трендах зимнего туризма в Абхазии
10:43 30.11.2023 (обновлено: 10:44 30.11.2023)
Чем привлекает Абхазия туристов зимой, какие виды зимнего туризма наиболее востребованы, в эфире радио Sputnik рассказала кандидат экономических наук, старший преподаватель кафедры экономической теории АГУ Линда Ампар.
Как отметила Ампар, в Абхазии на первом месте познавательный туризм – экскурсии выбирают как летом, так и зимой. Также набирает обороты velas туризм: спа, йога-туры, с включением массажа, косметологических процедур, и большим спросом пользуется оздоровительный туризм.
Линда Ампар отметила, что зимой турсезон в Абхазии не закрывается, как это было раньше. Все больше туробъектов может предложить своим гостям комфортный отдых и в холодное время года.
Подробности слушайте в аудиофайле
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