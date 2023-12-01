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Абхазия и Сирия подпишут Соглашение о сотрудничестве в области сельского хозяйства

Абхазия и Сирия подпишут Соглашение о сотрудничестве в области сельского хозяйства

СУХУМ, 1 дек – Sputnik. Абхазия и Сирия подпишут Соглашение о сотрудничестве в области сельского хозяйства. 01.12.2023, Sputnik Абхазия

2023-12-01T11:22+0300

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кабинет министров абхазии

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СУХУМ, 1 дек – Sputnik. Абхазия и Сирия подпишут Соглашение о сотрудничестве в области сельского хозяйства.Кабинет министров Абхазии принял постановление о проведении переговоров между профильными ведомствами двух стран и подписании документа. Соглашение предусматривает сотрудничество по направлениям: Договоренности достигнуты на основании положений Договора о дружбе и сотрудничестве между Республикой Абхазия и Сирийской Арабской Республикой от 4 сентября 2018 года, Соглашения между Республикой Абхазия и Сирийской Арабской Республикой по созданию Совместного комитета по экономическому, торговому, научному, техническому и культурному сотрудничеству от 6 сентября 2018 года.

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сирия, абхазия, политика, сельское хозяйство, кабинет министров абхазии