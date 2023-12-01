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Абхазия и Сирия подпишут Соглашение о сотрудничестве в области сельского хозяйства
Абхазия и Сирия подпишут Соглашение о сотрудничестве в области сельского хозяйства
СУХУМ, 1 дек – Sputnik. Абхазия и Сирия подпишут Соглашение о сотрудничестве в области сельского хозяйства. 01.12.2023, Sputnik Абхазия
2023-12-01T11:22+0300
2023-12-01T11:22+0300
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СУХУМ, 1 дек – Sputnik. Абхазия и Сирия подпишут Соглашение о сотрудничестве в области сельского хозяйства.Кабинет министров Абхазии принял постановление о проведении переговоров между профильными ведомствами двух стран и подписании документа. Соглашение предусматривает сотрудничество по направлениям: Договоренности достигнуты на основании положений Договора о дружбе и сотрудничестве между Республикой Абхазия и Сирийской Арабской Республикой от 4 сентября 2018 года, Соглашения между Республикой Абхазия и Сирийской Арабской Республикой по созданию Совместного комитета по экономическому, торговому, научному, техническому и культурному сотрудничеству от 6 сентября 2018 года.
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сирия, абхазия, политика, сельское хозяйство, кабинет министров абхазии
сирия, абхазия, политика, сельское хозяйство, кабинет министров абхазии
Абхазия и Сирия подпишут Соглашение о сотрудничестве в области сельского хозяйства
11:22 01.12.2023 (обновлено: 11:54 01.12.2023)
СУХУМ, 1 дек – Sputnik. Абхазия и Сирия подпишут Соглашение о сотрудничестве в области сельского хозяйства.
Кабинет министров Абхазии принял постановление о проведении переговоров между профильными ведомствами двух стран и подписании документа.
Соглашение предусматривает сотрудничество по направлениям:
научные сельскохозяйственные исследования;
растениеводство и защита растений;
животноводство и здоровье животных;
планирование и развитие сельских территорий;
рыболовство и аквакультура;
экономика сельского хозяйства.
Договоренности достигнуты на основании положений Договора о дружбе и сотрудничестве между Республикой Абхазия и Сирийской Арабской Республикой от 4 сентября 2018 года, Соглашения между Республикой Абхазия и Сирийской Арабской Республикой по созданию Совместного комитета по экономическому, торговому, научному, техническому и культурному сотрудничеству от 6 сентября 2018 года.