https://sputnik-abkhazia.ru/20231201/byvshiy-sanatoriy-imeni-smetskogo-planiruyut-peredat-v-arendu-investoru-1049298344.html
Бывший санаторий имени Смецкого планируют передать в аренду инвестору
Бывший санаторий имени Смецкого планируют передать в аренду инвестору
Объект находится в республиканской собственности, в ведении Госкомимущества. 01.12.2023, Sputnik Абхазия
2023-12-01T14:30+0300
2023-12-01T14:30+0300
2023-12-01T14:46+0300
в абхазии
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абхазия
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СУХУМ, 1 дек – Sputnik. Бывший санаторий имени Смецкого в Гулрыпшском районе планируют передать в аренду российскому инвестору, сообщил на заседании Кабмина председатель Госкомитета по управлению государственным имуществом и приватизации Беслан Кубрава.Кубрава добавил, что в 2011 году было принято решение о передаче в долгосрочную аренду здания. Однако в 2016 году арендатор отказался от своих обязанностей.Проект постановления о передаче бывшего санатория Смецкого в аренду готов и представлен премьер-министру, отметил Беслан Кубрава."Инвестор должен почувствовать, что мы заинтересованы в том, чтобы объект заработал, восстановился", – сказал он.Кубрава подчеркнул, что в проекте постановления указано, что Госкомимущество берет на себя охранные обязательства по стене, которая осталась от здания.На этом месте планируется построить санаторно-курортный комплекс, на восстановление объекта арендатору будет отведено три года, добавил Кубрава. Премьер-министр Александр Анкваб подчеркнул, что объект может быть передан в аренду, если в договоре будет прописан срок, в течение которого арендатор должен восстановить объект.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211018/Pugayusche-krasivo-kakie-tayny-skryvaet-sanatoriy-Smetskogo-v-Abkhazii-1032706109.html
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гулрыпшский район, абхазия, кабинет министров абхазии
гулрыпшский район, абхазия, кабинет министров абхазии
Бывший санаторий имени Смецкого планируют передать в аренду инвестору
14:30 01.12.2023 (обновлено: 14:46 01.12.2023)
Объект находится в республиканской собственности, в ведении Госкомимущества.
СУХУМ, 1 дек – Sputnik. Бывший санаторий имени Смецкого в Гулрыпшском районе планируют передать в аренду российскому инвестору, сообщил на заседании Кабмина председатель Госкомитета по управлению государственным имуществом и приватизации Беслан Кубрава.
Кубрава добавил, что в 2011 году было принято решение о передаче в долгосрочную аренду здания. Однако в 2016 году арендатор отказался от своих обязанностей.
"По всей вероятности, этот объект оказался неподъемным для него, поэтому договор был отменен. По сей день объект находится в таком состоянии. Есть соискатель, который имеет желание взять санаторий в долгосрочную аренду, это российский инвестор, который зарегистрировал предприятие в нашем Министерстве юстиции, это было нашим условием, чтобы он стал абхазским резидентом и платил налоги в нашу налоговую систему", – рассказал руководитель Госкомитета по управлению государственным имуществом и приватизации.
Проект постановления о передаче бывшего санатория Смецкого в аренду готов и представлен премьер-министру, отметил Беслан Кубрава.
"Инвестор должен почувствовать, что мы заинтересованы в том, чтобы объект заработал, восстановился", – сказал он.
Кубрава подчеркнул, что в проекте постановления указано, что Госкомимущество берет на себя охранные обязательства по стене, которая осталась от здания.
На этом месте планируется построить санаторно-курортный комплекс, на восстановление объекта арендатору будет отведено три года, добавил Кубрава. Премьер-министр Александр Анкваб подчеркнул, что объект может быть передан в аренду, если в договоре будет прописан срок, в течение которого арендатор должен восстановить объект.