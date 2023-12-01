https://sputnik-abkhazia.ru/20231201/byvshiy-sanatoriy-imeni-smetskogo-planiruyut-peredat-v-arendu-investoru-1049298344.html

Бывший санаторий имени Смецкого планируют передать в аренду инвестору

Бывший санаторий имени Смецкого планируют передать в аренду инвестору

Объект находится в республиканской собственности, в ведении Госкомимущества. 01.12.2023, Sputnik Абхазия

2023-12-01T14:30+0300

2023-12-01T14:30+0300

2023-12-01T14:46+0300

в абхазии

гулрыпшский район

абхазия

кабинет министров абхазии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/06/0e/1032621395_0:135:2600:1598_1920x0_80_0_0_962d259bd7668242b907a9eb57c98925.jpg

СУХУМ, 1 дек – Sputnik. Бывший санаторий имени Смецкого в Гулрыпшском районе планируют передать в аренду российскому инвестору, сообщил на заседании Кабмина председатель Госкомитета по управлению государственным имуществом и приватизации Беслан Кубрава.Кубрава добавил, что в 2011 году было принято решение о передаче в долгосрочную аренду здания. Однако в 2016 году арендатор отказался от своих обязанностей.Проект постановления о передаче бывшего санатория Смецкого в аренду готов и представлен премьер-министру, отметил Беслан Кубрава."Инвестор должен почувствовать, что мы заинтересованы в том, чтобы объект заработал, восстановился", – сказал он.Кубрава подчеркнул, что в проекте постановления указано, что Госкомимущество берет на себя охранные обязательства по стене, которая осталась от здания.На этом месте планируется построить санаторно-курортный комплекс, на восстановление объекта арендатору будет отведено три года, добавил Кубрава. Премьер-министр Александр Анкваб подчеркнул, что объект может быть передан в аренду, если в договоре будет прописан срок, в течение которого арендатор должен восстановить объект.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211018/Pugayusche-krasivo-kakie-tayny-skryvaet-sanatoriy-Smetskogo-v-Abkhazii-1032706109.html

гулрыпшский район

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

гулрыпшский район, абхазия, кабинет министров абхазии