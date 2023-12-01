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Часть Гагры осталась без воды
Часть Гагры осталась без воды
Насосные станции и трансформаторные подстанции в Гагре оказались затопленными после шторма в ночь с 26 на 27 ноября. 01.12.2023, Sputnik Абхазия
2023-12-01T09:40+0300
2023-12-01T09:40+0300
2023-12-01T10:31+0300
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СУХУМ, 1 дек – Sputnik. Насосная станция "Репруа-2" после нескольких часов работы была остановлена из-за неполадок в энергоснабжении, сообщает МУП "Водоканал Гагра".Из-за сильного шторма в ночь с 26 на 27 ноября были подтоплены водонасосные станции Гагры. Жители города оставались без подачи воды с вечера 26 ноября до вечера 30 ноября. Воду им развозили водовозами.
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гагрский район, гагра, абхазия, водоснабжение
гагрский район, гагра, абхазия, водоснабжение
Часть Гагры осталась без воды
09:40 01.12.2023 (обновлено: 10:31 01.12.2023)
Насосные станции и трансформаторные подстанции в Гагре оказались затопленными после шторма в ночь с 26 на 27 ноября.
СУХУМ, 1 дек – Sputnik. Насосная станция "Репруа-2" после нескольких часов работы была остановлена из-за неполадок в энергоснабжении, сообщает МУП "Водоканал Гагра".
Ремонтные работы уже ведутся, в ближайшее время станцию запустят.
Из-за сильного шторма в ночь с 26 на 27 ноября были подтоплены водонасосные станции Гагры. Жители города оставались без подачи воды с вечера 26 ноября до вечера 30 ноября. Воду им развозили водовозами.