https://sputnik-abkhazia.ru/20231201/chast-gagry-ostalas-bez-vody-1049290946.html

Часть Гагры осталась без воды

Часть Гагры осталась без воды

Насосные станции и трансформаторные подстанции в Гагре оказались затопленными после шторма в ночь с 26 на 27 ноября. 01.12.2023, Sputnik Абхазия

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в абхазии

гагрский район

гагра

абхазия

водоснабжение

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СУХУМ, 1 дек – Sputnik. Насосная станция "Репруа-2" после нескольких часов работы была остановлена из-за неполадок в энергоснабжении, сообщает МУП "Водоканал Гагра".Из-за сильного шторма в ночь с 26 на 27 ноября были подтоплены водонасосные станции Гагры. Жители города оставались без подачи воды с вечера 26 ноября до вечера 30 ноября. Воду им развозили водовозами.

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гагрский район, гагра, абхазия, водоснабжение