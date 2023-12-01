https://sputnik-abkhazia.ru/20231201/chast-sukhuma-ostalas-bez-vody-iz-za-avarii-1049301226.html

Часть Сухума осталась без воды из-за аварии

Часть Сухума осталась без воды из-за аварии

Авария произошла на подкачивающей насосной станции на улице Гулия. 01.12.2023, Sputnik Абхазия

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в абхазии

сухум

водоканалы

водоснабжение

абхазия

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СУХУМ, 1 дек - Sputnik. Часть Сухума с 18:00 1 декабря до 14:00 2 декабря остается без воды, сообщили в "Водоканале". Подача воды прекращена в районах:улицы Бейгуаа, Почтовая, Железнодорожная, часть улицы 4 марта, улицы Черкесская, Гумская, Гулия (от Аидгылара до Папаскири), Папаскири, Ласурия.

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сухум, водоканалы, водоснабжение, абхазия