https://sputnik-abkhazia.ru/20231201/dzhindzholiya-o-kongresse-molodykh-uchenykh-grandioznoe-sobytie-1049294387.html
Джинджолия о Конгрессе молодых ученых: грандиозное событие
Джинджолия о Конгрессе молодых ученых: грандиозное событие
III Конгресс молодых ученых завершился в Парке науки и искусства "Сириус". Аспирант, младший научный сотрудник НИИЭПиТ Валерий Джинджолия в эфире радио Sputnik... 01.12.2023, Sputnik Абхазия
2023-12-01T13:00+0300
2023-12-01T13:00+0300
2023-12-01T14:04+0300
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Джинджолия о Конгрессе молодых ученых: грандиозное событие
Джинджолия о Конгрессе молодых ученых: грандиозное событие
III Конгресс молодых ученых завершился в Парке науки и искусства "Сириус". Аспирант, младший научный сотрудник НИИЭПиТ Валерий Джинджолия в эфире радио Sputnik рассказал, насколько важен для молодых ученых такой диалог, как и где они могут использовать опыт участия в Конгрессе.С 28 по 30 ноября 2023 года в федеральном центре "Сириус" прошел III Конгресс молодых ученых – ключевое событие Десятилетия науки и технологий, объявленного указом президента Российской Федерации в целях усиления роли науки и технологий в решении важнейших задач развития общества и страны.Грандиозным мероприятиям назвал Валерий Джинджолия Конгресс молодых ученых. Такие рода встречи важны для того, чтобы создать коммуникации и понять общие тенденции в научной среде, сказал он в интервью радио Sputnik.Полную версию слушайте в аудиофайле.
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подкасты, наука, ученые, сухумский питомник обезьян нииэпит, аудио
подкасты, наука, ученые, сухумский питомник обезьян нииэпит, аудио
III Конгресс молодых ученых завершился в Парке науки и искусства "Сириус". Аспирант, младший научный сотрудник НИИЭПиТ Валерий Джинджолия в эфире радио Sputnik рассказал, насколько важен для молодых ученых такой диалог, как и где они могут использовать опыт участия в Конгрессе.
С 28 по 30 ноября 2023 года в федеральном центре "Сириус" прошел III Конгресс молодых ученых – ключевое событие Десятилетия науки и технологий, объявленного указом президента Российской Федерации в целях усиления роли науки и технологий в решении важнейших задач развития общества и страны.
Грандиозным мероприятиям назвал Валерий Джинджолия Конгресс молодых ученых. Такие рода встречи важны для того, чтобы создать коммуникации и понять общие тенденции в научной среде, сказал он в интервью радио Sputnik.
Полную версию слушайте в аудиофайле
.