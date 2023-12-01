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Экономика, соцвыплаты и бюджет: интервью главы Сухума Беслана Эшба

Экономика, соцвыплаты и бюджет: интервью главы Сухума Беслана Эшба

В интервью радио Sputnik глава Сухума Беслан Эшба рассказал о работах по предотвращению подтоплений, исполнении бюджета, увеличении зарплат и социальных... 01.12.2023, Sputnik Абхазия

2023-12-01T17:35+0300

2023-12-01T17:35+0300

2023-12-01T18:08+0300

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Прошедший 26 и 27 ноября шторм на Черном море нанес Сухуму не такой серьезный ущерб благодаря своевременной очистке русел рек и замене ливневок на центральных улицах столицы, заявил в эфире радио Sputnik мэр Сухума Беслан Эшба."Столицу шторм не обошел, но не в такой серьезной степени, как в Гагрском районе. В основном пострадал район Маяка, размыло туристические объекты, которые строятся на летний курортный сезон, это временные конструкции, которые мы разрешаем устанавливать для обеспечения туристов пляжным инвентарем и так далее. Также в городе упали четыре дерева, одно на Гулиа, другое – на Лакоба, на старом поселке и Новом районе. От падения деревьев пострадало одно домостроение на улице Гулиа, остальные деревья какого-то значительного ущерба не нанесли. Еще одно домовладение пострадало в районе Маяка. Будем оказывать материальную помощь, оценивать материальный ущерб так же, как и на улице Гулиа, где на крышу двухэтажного дома упало дерево и повредило строение.По словам Эшба, город имеет план мероприятий на случай чрезвычайных ситуаций. Для того, чтобы не допускать таких крупных подтоплений, как в 2021 году, столичные службы отслеживают состояние рек, с 2022 года ведутся постоянные работы по очистке русел.Подробнее смотрите в интервью Sputnik.

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