Кабмин принял постановление о плате за пользование водными биоресурсами
19:00 01.12.2023 (обновлено: 20:49 01.12.2023)
© Sputnik / Томас Тхайцук Кабинет Министров Абхазии
© Sputnik / Томас Тхайцук
Со времени путины 2005-2006 годов плата за вылов одной тонны хамсы выросла в три раза.
СУХУМ, 1 дека - Sputnik. Кабинет министров Абхазии принял проект постановления о плате за пользование водными биологическими ресурсами в осенне-зимнюю путину 2023 - 2024 годов.
Плата за пользование водными биологическими ресурсами за одну тонну составила:
барабуля - 20 000 рублей;
мерланг - 9 520 рублей;
шпрот (килька) - 1 050 рублей;
ставрида - 16 000 рублей;
камбала-калкан - 80 000 рублей;
прочие (кефаль, катран, скаты (морская лиса и морской кот), горбыль, скарпена, бычки, луфарь, сарган, смарида, сельдь, карась, песчанка, моллюск) - 20 000 рублей.
В ближайшее время будет установлена плата за одну тонну хамсы с учетом того, что допустимая квота на вылов составляет в этом сезона 27 тысяч тонн.