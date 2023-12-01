https://sputnik-abkhazia.ru/20231201/kabmin-prinyal-postanovlenie-o-plate-za-polzovanie-vodnymi-bioresursami-1049301077.html

Кабмин принял постановление о плате за пользование водными биоресурсами

Кабмин принял постановление о плате за пользование водными биоресурсами

Со времени путины 2005-2006 годов плата за вылов одной тонны хамсы выросла в три раза. 01.12.2023, Sputnik Абхазия

2023-12-01T19:00+0300

2023-12-01T19:00+0300

2023-12-01T20:49+0300

в абхазии

кабинет министров абхазии

рыбный промысел в абхазии

абхазия

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СУХУМ, 1 дека - Sputnik. Кабинет министров Абхазии принял проект постановления о плате за пользование водными биологическими ресурсами в осенне-зимнюю путину 2023 - 2024 годов. Плата за пользование водными биологическими ресурсами за одну тонну составила: В ближайшее время будет установлена плата за одну тонну хамсы с учетом того, что допустимая квота на вылов составляет в этом сезона 27 тысяч тонн.

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кабинет министров абхазии, рыбный промысел в абхазии, абхазия