https://sputnik-abkhazia.ru/20231201/kabmin-utverdil-obemy-vylova-ryby-v-osenne-zimnyuyu-putinu-v-abkhazii-1049293197.html
Кабмин утвердил объемы вылова рыбы в осенне-зимнюю путину в Абхазии
Кабмин утвердил объемы вылова рыбы в осенне-зимнюю путину в Абхазии
Прогноз запаса в путину 2023-2024 годов основного промыслового вида, хамсы, оценивается как средний, допустимый улов составляет 27 тысяч тонн. 01.12.2023, Sputnik Абхазия
2023-12-01T11:57+0300
2023-12-01T11:57+0300
2023-12-01T12:32+0300
в абхазии
рыбаки
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СУХУМ, 1 дек – Sputnik, Бадрак Авидзба. Кабинет министров Абхазии утвердил объемы общего допустимого улова водных биологических ресурсов и рекомендуемых квот добычи в осенне-зимнюю путину 2023-2024 годов.Установлены прогнозы запаса и размеры допустимого улова:Постановление правительства запрещает экспорт свежей, охлажденной или замороженной промысловой рыбы во время путины, за исключением экспорта мороженой рыбы российскими предприятиями.Министерству сельского хозяйства Абхазии поручено распределение квот по добыче водных биологических ресурсов. Проводить его нужно в соответствии с рекомендуемыми объемами.Контроль за исполнением постановления возложен на Министерство сельского хозяйства, Государственный таможенный комитет, Государственный комитет по экологии.
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рыбаки, абхазия, кабинет министров абхазии
рыбаки, абхазия, кабинет министров абхазии
Кабмин утвердил объемы вылова рыбы в осенне-зимнюю путину в Абхазии
11:57 01.12.2023 (обновлено: 12:32 01.12.2023)
Прогноз запаса в путину 2023-2024 годов основного промыслового вида, хамсы, оценивается как средний, допустимый улов составляет 27 тысяч тонн.
СУХУМ, 1 дек – Sputnik, Бадрак Авидзба. Кабинет министров Абхазии утвердил объемы общего допустимого улова водных биологических ресурсов и рекомендуемых квот добычи в осенне-зимнюю путину 2023-2024 годов.
Установлены прогнозы запаса и размеры допустимого улова:
прогноз запаса хамсы – 90 000 тонн, размер допустимого улова – 27 000 тонн,
прогноз запаса ставриды – 1000 тонн, размер допустимого улова – 150 тонн,
прогноз запаса барабули – 600 тонн, размер допустимого улов – 95 тонн,
прогноз запаса шпрот – 1000 тонн, размер допустимого улова – 340 тонн,
прогноз запаса кефали – 450 тонн, размер допустимого улова – 100 тонн,
прогноз запаса катрана – 20 тонн, размер допустимого улова – 3 тонны,
прогноз запаса кабмалы – 55 тонн, размер допустимого улова – 6 тонн.
Постановление правительства запрещает экспорт свежей, охлажденной или замороженной промысловой рыбы во время путины, за исключением экспорта мороженой рыбы российскими предприятиями.
Министерству сельского хозяйства Абхазии поручено распределение квот по добыче водных биологических ресурсов. Проводить его нужно в соответствии с рекомендуемыми объемами.
Контроль за исполнением постановления возложен на Министерство сельского хозяйства, Государственный таможенный комитет, Государственный комитет по экологии.