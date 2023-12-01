https://sputnik-abkhazia.ru/20231201/kabmin-utverdil-obemy-vylova-ryby-v-osenne-zimnyuyu-putinu-v-abkhazii-1049293197.html

Кабмин утвердил объемы вылова рыбы в осенне-зимнюю путину в Абхазии

Кабмин утвердил объемы вылова рыбы в осенне-зимнюю путину в Абхазии

Прогноз запаса в путину 2023-2024 годов основного промыслового вида, хамсы, оценивается как средний, допустимый улов составляет 27 тысяч тонн. 01.12.2023, Sputnik Абхазия

2023-12-01T11:57+0300

2023-12-01T11:57+0300

2023-12-01T12:32+0300

в абхазии

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абхазия

кабинет министров абхазии

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СУХУМ, 1 дек – Sputnik, Бадрак Авидзба. Кабинет министров Абхазии утвердил объемы общего допустимого улова водных биологических ресурсов и рекомендуемых квот добычи в осенне-зимнюю путину 2023-2024 годов.Установлены прогнозы запаса и размеры допустимого улова:Постановление правительства запрещает экспорт свежей, охлажденной или замороженной промысловой рыбы во время путины, за исключением экспорта мороженой рыбы российскими предприятиями.Министерству сельского хозяйства Абхазии поручено распределение квот по добыче водных биологических ресурсов. Проводить его нужно в соответствии с рекомендуемыми объемами.Контроль за исполнением постановления возложен на Министерство сельского хозяйства, Государственный таможенный комитет, Государственный комитет по экологии.

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