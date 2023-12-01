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Концерт композитора Мурата Кабардокова и "Клевер-квартета" пройдет в Абхазии

Концерт композитора Мурата Кабардокова и "Клевер-квартета" пройдет в Абхазии

Концерт композитора Мурата Кабардокова в сопровождении "Клевер-квартета" состоится в Государственной филармонии Абхазии 1 декабря. 01.12.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 1 дек – Sputnik, Асмат Цвижба. Пресс-конференция Народного артиста Кабардино-Балкарии Мурата Кабардокова состоялась в Sputnik Абхазия в пятницу, 1 декабря.Концерт пройдет в сопровождении "Клевер-квартета". По словам Кабардокова, он был создан более десяти лет назад. Артисты квартета играют не только академическую, но и современную музыку, активно участвуют в международных конкурсах и недавно заняли первое место на конкурсе в Тайване, где были единственными представителями из России.Участник "Клевер-квартета" Григорий Тадтаев рассказал, что на концерте сухумчан ждет авторская музыка Кабардокова, для зрителей прозвучат академические произведения и музыка, сочиненная им для кинокартин.Кабардоков добавил, что в программе будут и фольклорные композиции, навеянные историей Кабардино-Балкарии, а также народная русская музыка и сюрприз для жителей Абхазии, который композитор раскрывать не стал.Советник министра культуры Абхазии Белла Агрба считает, что подобные музыкальные проекты важны для сотрудничества с братскими народами. Она выразила надежду, что первый концерт композитора станет поводом для дальнейшего сотрудничества."Я думаю, что для публики будет очень интересно и познавательно узнать музыкантов и участников квартета с разных сторон", – отметила она.Начало концерта Мурата Кабардокова и "Клевер-квартета" в Государственной филармонии в 19:00.

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