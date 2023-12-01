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Музыка из кино и фольклора: концерт Мурата Кабардокова пройдет в Абхазии

Музыка из кино и фольклора: концерт Мурата Кабардокова пройдет в Абхазии

Пресс-конференция Народного артиста Кабардино-Балкарии Мурата Кабардокова состоялась в Sputnik Абхазия в пятницу, 1 декабря. 01.12.2023, Sputnik Абхазия

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Концерт композитора Мурата Кабардокова в сопровождении "Клевер-квартета" состоится в Государственной филармонии Абхазии 1 декабря.С момента создания квартета в 2014 году музыканты записали десятки альбомов и саундтреков к различным фильмам и спектаклям, стали лауреатами международных конкурсов, таких как международный конкурс имени Рудольфа Баршая, The First OneSong Competition String Quartet. Квартет представлял Россию на престижном фестивале струнных квартетов Vibre в Бордо, Франция 2022.Участник "Клевер-квартета" Григорий Тадтаев рассказал, что на концерте сухумчан ждет авторская музыка Кабардокова, для зрителей прозвучат академические произведения и музыка, сочиненная им для кинокартин.Кабардоков добавил, что в программе будут и фольклорные композиции, навеянные историей Кабардино-Балкарии, а также народная русская музыка и сюрприз для жителей Абхазии, который композитор раскрывать не стал.

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