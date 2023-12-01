https://sputnik-abkhazia.ru/20231201/takie-obstoyatelstva-gorbachev-o-multimediynom-marafone-kulturnyy-kod-v-abkhazii-1049262508.html
Такие обстоятельства: Горбачев о мультимедийном марафоне "Культурный код" в Абхазии
Такие обстоятельства: Горбачев о мультимедийном марафоне "Культурный код" в Абхазии
СКФУ проводит в Абхазии мультимедийный марафон "Культурный код". В общеобразовательных школах прошли мастер-классы по журналистике. О том, какой отклик был... 01.12.2023, Sputnik Абхазия
2023-12-01T11:50+0300
2023-12-01T11:50+0300
2023-12-01T11:57+0300
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Такие обстоятельства: Горбачев о мультимедийном марафоне в Абхазии
Такие обстоятельства: Горбачев о мультимедийном марафоне в Абхазии
СКФУ проводит в Абхазии мультимедийный марафон "Культурный код". В общеобразовательных школах прошли мастер-классы по журналистике. О том, какой отклик был среди учеников и какова цель проекта, в эфире радио Sputnik рассказал заведующий кафедрой журналистики Северо-Кавказского федерального университета Андрей Горбачев.Команда СКФУ провела мастер-классы по интернет-журналистике в школах Очамчыры, Сухума, Гудауты и Гагры. Слушателями стали ученики 6, 7, 8 классов. По словам Андрея Горбачева, мультимедийными навыками должен обладать каждый в современном мире, а также акцентировать внимание детей на культурном коде.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
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подкасты, культура, образование, министерство образования и науки абхазии, россия, аудио
подкасты, культура, образование, министерство образования и науки абхазии, россия, аудио
СКФУ проводит в Абхазии мультимедийный марафон "Культурный код". В общеобразовательных школах прошли мастер-классы по журналистике. О том, какой отклик был среди учеников и какова цель проекта, в эфире радио Sputnik рассказал заведующий кафедрой журналистики Северо-Кавказского федерального университета Андрей Горбачев.
Команда СКФУ провела мастер-классы по интернет-журналистике в школах Очамчыры, Сухума, Гудауты и Гагры. Слушателями стали ученики 6, 7, 8 классов. По словам Андрея Горбачева, мультимедийными навыками должен обладать каждый в современном мире, а также акцентировать внимание детей на культурном коде.
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле
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