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Такие обстоятельства: Горбачев о мультимедийном марафоне "Культурный код" в Абхазии

Такие обстоятельства: Горбачев о мультимедийном марафоне "Культурный код" в Абхазии

СКФУ проводит в Абхазии мультимедийный марафон "Культурный код". В общеобразовательных школах прошли мастер-классы по журналистике. О том, какой отклик был... 01.12.2023, Sputnik Абхазия

2023-12-01T11:50+0300

2023-12-01T11:50+0300

2023-12-01T11:57+0300

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Такие обстоятельства: Горбачев о мультимедийном марафоне в Абхазии Такие обстоятельства: Горбачев о мультимедийном марафоне в Абхазии

СКФУ проводит в Абхазии мультимедийный марафон "Культурный код". В общеобразовательных школах прошли мастер-классы по журналистике. О том, какой отклик был среди учеников и какова цель проекта, в эфире радио Sputnik рассказал заведующий кафедрой журналистики Северо-Кавказского федерального университета Андрей Горбачев.Команда СКФУ провела мастер-классы по интернет-журналистике в школах Очамчыры, Сухума, Гудауты и Гагры. Слушателями стали ученики 6, 7, 8 классов. По словам Андрея Горбачева, мультимедийными навыками должен обладать каждый в современном мире, а также акцентировать внимание детей на культурном коде.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

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