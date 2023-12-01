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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Подробности о спецоперации читайте в материалах Sputnik.
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Украинский безэкипажный катер уничтожили в Черном море
Украинский безэкипажный катер уничтожили в Черном море
Акваторию берегов Крыма патрулируют самолеты Су-30СМ и Су-24М, они обнаруживают морские дроны и скоростные десантные лодки ВСУ и уничтожают их из авиационных... 01.12.2023, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 1 дек – Sputnik. Самолеты авиации Черноморского флота уничтожили следовавший к Крыму украинский морской дрон, сообщили в Минобороны России.На минувшей неделе в отделе информационного обеспечения Черноморского флота сообщили, что задача по патрулированию акватории у берегов Крыма возложена на самолеты Су-30СМ и Су-24М.
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россия, украина, министерство обороны рф, черное море
россия, украина, министерство обороны рф, черное море

Украинский безэкипажный катер уничтожили в Черном море

10:15 01.12.2023 (обновлено: 10:30 01.12.2023)
© Sputnik / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкЛётно-тактические учения морской авиации в Ейске
Лётно-тактические учения морской авиации в Ейске - Sputnik Абхазия, 1920, 01.12.2023
© Sputnik / Виталий Тимкив
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Акваторию берегов Крыма патрулируют самолеты Су-30СМ и Су-24М, они обнаруживают морские дроны и скоростные десантные лодки ВСУ и уничтожают их из авиационных пушек или применяя авиационные бомбы.
СУХУМ, 1 дек – Sputnik. Самолеты авиации Черноморского флота уничтожили следовавший к Крыму украинский морской дрон, сообщили в Минобороны России.

"Около 08:00 мск в западной части акватории Черного моря был обнаружен следовавший в направлении Крымского полуострова безэкипажный катер ВМС Украины. Обнаруженная цель была уничтожена из штатного вооружения", – сказали в ведомстве.

На минувшей неделе в отделе информационного обеспечения Черноморского флота сообщили, что задача по патрулированию акватории у берегов Крыма возложена на самолеты Су-30СМ и Су-24М.
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