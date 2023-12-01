https://sputnik-abkhazia.ru/20231201/ukrainskiy-bezekipazhnyy-kater-unichtozhili-v-chernom-more-1049292279.html

Украинский безэкипажный катер уничтожили в Черном море

Украинский безэкипажный катер уничтожили в Черном море

Акваторию берегов Крыма патрулируют самолеты Су-30СМ и Су-24М, они обнаруживают морские дроны и скоростные десантные лодки ВСУ и уничтожают их из авиационных... 01.12.2023, Sputnik Абхазия

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военная спецоперация рф в донбассе

россия

украина

министерство обороны рф

черное море

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СУХУМ, 1 дек – Sputnik. Самолеты авиации Черноморского флота уничтожили следовавший к Крыму украинский морской дрон, сообщили в Минобороны России.На минувшей неделе в отделе информационного обеспечения Черноморского флота сообщили, что задача по патрулированию акватории у берегов Крыма возложена на самолеты Су-30СМ и Су-24М.

россия

украина

черное море

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Sputnik Абхазия

россия, украина, министерство обороны рф, черное море