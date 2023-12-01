https://sputnik-abkhazia.ru/20231201/utverzhdeny-mery-po-regulirovaniyu-rybokhozyaystvennoy-deyatelnosti-v-abkhazii---1049293911.html

Утверждены меры по регулированию рыбохозяйственной деятельности в Абхазии

Утверждены меры по регулированию рыбохозяйственной деятельности в Абхазии

Документ запрещает сортировку хамсы на судах и сброс маломерной рыбы в море. 01.12.2023, Sputnik Абхазия

2023-12-01T12:13+0300

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2023-12-01T12:28+0300

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СУХУМ, 1 дек – Sputnik, Бадрак Авидзба. Кабинет министров принял распоряжение о мерах по регулированию рыбохозяйственной деятельности в осенне-зимнюю путину 2023-2024 годы. Так, запрещается экспорт промысловой рыбы (свежей, охлажденной, мороженой), за исключением вывоза промысловой рыбы (мороженой) российскими рыбодобывающими предприятиями. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям запрещается в осенне-зимнюю путину привлечение к промыслу рыбы для обеспечения внутреннего рынка иностранных рыболовецких судов с пелагическими разноглубинными тралами. Госкомитету по экологии поручено в осенне-зимнюю путину 2023-2024 годов: Кроме того запрещается:

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рыбы, рыболовство, рыбный промысел в абхазии, абхазия, кабинет министров абхазии