https://sputnik-abkhazia.ru/20231201/utverzhdeny-mery-po-regulirovaniyu-rybokhozyaystvennoy-deyatelnosti-v-abkhazii---1049293911.html
Утверждены меры по регулированию рыбохозяйственной деятельности в Абхазии
Утверждены меры по регулированию рыбохозяйственной деятельности в Абхазии
Документ запрещает сортировку хамсы на судах и сброс маломерной рыбы в море. 01.12.2023, Sputnik Абхазия
2023-12-01T12:13+0300
2023-12-01T12:13+0300
2023-12-01T12:28+0300
в абхазии
рыбы
рыболовство
рыбный промысел в абхазии
абхазия
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СУХУМ, 1 дек – Sputnik, Бадрак Авидзба. Кабинет министров принял распоряжение о мерах по регулированию рыбохозяйственной деятельности в осенне-зимнюю путину 2023-2024 годы. Так, запрещается экспорт промысловой рыбы (свежей, охлажденной, мороженой), за исключением вывоза промысловой рыбы (мороженой) российскими рыбодобывающими предприятиями. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям запрещается в осенне-зимнюю путину привлечение к промыслу рыбы для обеспечения внутреннего рынка иностранных рыболовецких судов с пелагическими разноглубинными тралами. Госкомитету по экологии поручено в осенне-зимнюю путину 2023-2024 годов: Кроме того запрещается:
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рыбы, рыболовство, рыбный промысел в абхазии, абхазия, кабинет министров абхазии
рыбы, рыболовство, рыбный промысел в абхазии, абхазия, кабинет министров абхазии
Утверждены меры по регулированию рыбохозяйственной деятельности в Абхазии
12:13 01.12.2023 (обновлено: 12:28 01.12.2023)
Документ запрещает сортировку хамсы на судах и сброс маломерной рыбы в море.
СУХУМ, 1 дек – Sputnik, Бадрак Авидзба. Кабинет министров принял распоряжение о мерах по регулированию рыбохозяйственной деятельности в осенне-зимнюю путину 2023-2024 годы.
Так, запрещается экспорт промысловой рыбы (свежей, охлажденной, мороженой), за исключением вывоза промысловой рыбы (мороженой) российскими рыбодобывающими предприятиями.
Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям запрещается в осенне-зимнюю путину привлечение к промыслу рыбы для обеспечения внутреннего рынка иностранных рыболовецких судов с пелагическими разноглубинными тралами.
Госкомитету по экологии поручено в осенне-зимнюю путину 2023-2024 годов:
создать штаб рыбной путины;
обеспечить контроль за общим количеством судов, принимающих участие в промысле;
запретить сортировку хамсы на судах и сброс маломерной рыбы в море, в случае обнаружения сброса рыбы в море в обязательном порядке направлять соответствующие материалы в Минсельхоз Абхазии.
лов рыбы рыболовецкими судами в 500-метровой зоне от береговой линии повсеместно;
мойка орудий лова, палубных и трюмных помещений ближе трех миль от береговой линии;
осуществление лова рыбы, стоянка рыболовецких и транспортных судов в запретных районах и предустьях зон рек Псоу, Бзып, Мчышта, Гумиста, Кяласур, Кодор, Аалдзга и Ингур.