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ВСУ за полгода контрнаступления потеряли свыше 125 тысяч человек
ВСУ за полгода контрнаступления потеряли свыше 125 тысяч человек
Украинское контрнаступление началось 4 июня. Киев бросил в бой подразделения, подготовленные инструкторами из стран НАТО и оснащенные западной техникой. 01.12.2023, Sputnik Абхазия
2023-12-01T13:30+0300
2023-12-01T13:30+0300
2023-12-01T13:39+0300
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СУХУМ, 1 дек – Sputnik. Украинские войска за полгода контрнаступления потеряли более 125 тысяч человек, сообщил министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководством Вооруженных сил России.Российские подразделения в зоне специальной военной операции расширили зоны контроля на всех направлениях, добавил глава Минобороны.Он подчеркнул, что войска продолжат вести активную оборону, наращивать боевой потенциал с учетом полученного опыта.
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министерство обороны рф, россия, сергей шойгу, украина
министерство обороны рф, россия, сергей шойгу, украина
ВСУ за полгода контрнаступления потеряли свыше 125 тысяч человек
13:30 01.12.2023 (обновлено: 13:39 01.12.2023)
Украинское контрнаступление началось 4 июня. Киев бросил в бой подразделения, подготовленные инструкторами из стран НАТО и оснащенные западной техникой.
СУХУМ, 1 дек – Sputnik. Украинские войска за полгода контрнаступления потеряли более 125 тысяч человек, сообщил министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководством Вооруженных сил России.
"За полгода так называемого контрнаступления противник лишился свыше 125 тысяч человек и 16 тысяч единиц различного вооружения. Группировки российских войск наносят ВСУ эффективное и мощное огневое поражение. В результате их боевые возможности значительно снижены", – сказал генерал армии.
Российские подразделения в зоне специальной военной операции расширили зоны контроля на всех направлениях, добавил глава Минобороны.
Он подчеркнул, что войска продолжат вести активную оборону, наращивать боевой потенциал с учетом полученного опыта.