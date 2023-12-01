https://sputnik-abkhazia.ru/20231201/vsu-za-polgoda-kontrnastupleniya-poteryali-svyshe-125-tysyach-chelovek-1049296205.html

ВСУ за полгода контрнаступления потеряли свыше 125 тысяч человек

ВСУ за полгода контрнаступления потеряли свыше 125 тысяч человек

Украинское контрнаступление началось 4 июня. Киев бросил в бой подразделения, подготовленные инструкторами из стран НАТО и оснащенные западной техникой. 01.12.2023, Sputnik Абхазия

2023-12-01T13:30+0300

2023-12-01T13:30+0300

2023-12-01T13:39+0300

военная спецоперация рф в донбассе

министерство обороны рф

россия

сергей шойгу

украина

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СУХУМ, 1 дек – Sputnik. Украинские войска за полгода контрнаступления потеряли более 125 тысяч человек, сообщил министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководством Вооруженных сил России.Российские подразделения в зоне специальной военной операции расширили зоны контроля на всех направлениях, добавил глава Минобороны.Он подчеркнул, что войска продолжат вести активную оборону, наращивать боевой потенциал с учетом полученного опыта.

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министерство обороны рф, россия, сергей шойгу, украина