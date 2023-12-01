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Выплаты по рождению ребенка увеличатся в Абхазии с 2024 года
Выплаты по рождению ребенка увеличатся в Абхазии с 2024 года
СУХУМ, 1 дек – Sputnik, Бадрак Авидзба. Кабинет министров Абхазии внес изменения в постановление "Об утверждении размеров единовременных пособий, выплачиваемых... 01.12.2023, Sputnik Абхазия
2023-12-01T12:50+0300
2023-12-01T12:50+0300
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СУХУМ, 1 дек – Sputnik, Бадрак Авидзба. Кабинет министров Абхазии внес изменения в постановление "Об утверждении размеров единовременных пособий, выплачиваемых за счет средств бюджета Фонда социального страхования и охраны труда Республики Абхазия". Увеличены размеры пособий: Постановление вступает в силу с 1 января 2024 года. Контроль за исполнением возложено на Фонд социального страхования и охраны труда Республики Абхазия.
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пособия, абхазия, кабинет министров абхазии
пособия, абхазия, кабинет министров абхазии
Выплаты по рождению ребенка увеличатся в Абхазии с 2024 года
СУХУМ, 1 дек – Sputnik, Бадрак Авидзба. Кабинет министров Абхазии внес изменения в постановление "Об утверждении размеров единовременных пособий, выплачиваемых за счет средств бюджета Фонда социального страхования и охраны труда Республики Абхазия".
Увеличены размеры пособий:
при рождении ребенка, один или оба родителя которого работают (служат), – 27 000 рублей, ранее выплата составляла 22 000;
при рождении ребенка, родители которого не работают (не служат), – 22 000 рублей, ранее выплата была 17 000.
Постановление вступает в силу с 1 января 2024 года. Контроль за исполнением возложено на Фонд социального страхования и охраны труда Республики Абхазия.