https://sputnik-abkhazia.ru/20231201/vyplaty-po-rozhdeniyu-rebenka-uvelichatsya-v-abkhazii-s-2024-goda--1049294931.html

Выплаты по рождению ребенка увеличатся в Абхазии с 2024 года

Выплаты по рождению ребенка увеличатся в Абхазии с 2024 года

СУХУМ, 1 дек – Sputnik, Бадрак Авидзба. Кабинет министров Абхазии внес изменения в постановление "Об утверждении размеров единовременных пособий, выплачиваемых... 01.12.2023, Sputnik Абхазия

2023-12-01T12:50+0300

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в абхазии

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абхазия

кабинет министров абхазии

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СУХУМ, 1 дек – Sputnik, Бадрак Авидзба. Кабинет министров Абхазии внес изменения в постановление "Об утверждении размеров единовременных пособий, выплачиваемых за счет средств бюджета Фонда социального страхования и охраны труда Республики Абхазия". Увеличены размеры пособий: Постановление вступает в силу с 1 января 2024 года. Контроль за исполнением возложено на Фонд социального страхования и охраны труда Республики Абхазия.

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