https://sputnik-abkhazia.ru/20231202/dopolnitelnoe-vremya-guzhba-o-matchakh-sezona-i-pobede-v-kubke-abkhazii-po-futbolu-1049268461.html

Дополнительное время: Гужба о матчах сезона и победе в Кубке Абхазии по футболу

Дополнительное время: Гужба о матчах сезона и победе в Кубке Абхазии по футболу

Обладателем Кубка Абхазии по футболу в этом году стала сухумская команда "Динамо". Финал Кубка состоялся 24 ноября на сухумском стадионе "Динамо". Динамовцы... 02.12.2023, Sputnik Абхазия

2023-12-02T16:00+0300

2023-12-02T16:00+0300

2023-12-02T16:00+0300

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Дополнительное время: Гужба о матчах сезона и победе в Кубке Абхазии по футболу Дополнительное время: Гужба о матчах сезона и победе в Кубке Абхазии по футболу

Обладателем Кубка Абхазии по футболу в этом году стала сухумская команда "Динамо". Финал Кубка состоялся 24 ноября на сухумском стадионе "Динамо". Динамовцы одержали победу над "Афоном" со счетом 3:5. Последний раз "Динамо" становился обладателем Кубка в 2010 году.Игрок команды, а также тренер детской школы "Динамо" (Сухум) Ника Гужба был гостем программы радио Sputnik Абхазия "Дополнительное время". Он рассказал, что значит для команды победа в финале Кубка Абхазии, как прошел футбольный сезон, чем он отличался от предыдущих.Полная версия беседы в аудиофайле выше.

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