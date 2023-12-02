https://sputnik-abkhazia.ru/20231202/dopolnitelnoe-vremya-guzhba-o-matchakh-sezona-i-pobede-v-kubke-abkhazii-po-futbolu-1049268461.html
Дополнительное время: Гужба о матчах сезона и победе в Кубке Абхазии по футболу
Дополнительное время: Гужба о матчах сезона и победе в Кубке Абхазии по футболу
Обладателем Кубка Абхазии по футболу в этом году стала сухумская команда "Динамо". Финал Кубка состоялся 24 ноября на сухумском стадионе "Динамо". Динамовцы... 02.12.2023, Sputnik Абхазия
2023-12-02T16:00+0300
2023-12-02T16:00+0300
2023-12-02T16:00+0300
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Дополнительное время: Гужба о матчах сезона и победе в Кубке Абхазии по футболу
Дополнительное время: Гужба о матчах сезона и победе в Кубке Абхазии по футболу
Обладателем Кубка Абхазии по футболу в этом году стала сухумская команда "Динамо". Финал Кубка состоялся 24 ноября на сухумском стадионе "Динамо". Динамовцы одержали победу над "Афоном" со счетом 3:5. Последний раз "Динамо" становился обладателем Кубка в 2010 году.Игрок команды, а также тренер детской школы "Динамо" (Сухум) Ника Гужба был гостем программы радио Sputnik Абхазия "Дополнительное время". Он рассказал, что значит для команды победа в финале Кубка Абхазии, как прошел футбольный сезон, чем он отличался от предыдущих.Полная версия беседы в аудиофайле выше.
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абхазия, спорт, футбол, матчи, подкасты, аудио
абхазия, спорт, футбол, матчи, подкасты, аудио
Обладателем Кубка Абхазии по футболу в этом году стала сухумская команда "Динамо". Финал Кубка состоялся 24 ноября на сухумском стадионе "Динамо". Динамовцы одержали победу над "Афоном" со счетом 3:5. Последний раз "Динамо" становился обладателем Кубка в 2010 году.
Игрок команды, а также тренер детской школы "Динамо" (Сухум) Ника Гужба был гостем программы радио Sputnik Абхазия
"Дополнительное время". Он рассказал, что значит для команды победа в финале Кубка Абхазии, как прошел футбольный сезон, чем он отличался от предыдущих.
Полная версия беседы в аудиофайле выше.