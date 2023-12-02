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Низкие цены и подкрепление здоровья: чем Абхазия привлекает туристов зимой
Низкие цены и подкрепление здоровья: чем Абхазия привлекает туристов зимой
Чем Абхазия привлекает туристов зимой и какие виды зимнего туризма наиболее востребованы, в эфире радио Sputnik рассказала кандидат экономических наук, старший... 02.12.2023, Sputnik Абхазия
2023-12-02T20:06+0300
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В последние годы Абхазия привлекает туристов не только в летний пляжный сезон, но также зимой. "До пандемии мы работали только в летом. Летний сезон закончился, очень активно отмечали закрытие сезона. А сейчас мы сезон не закрываем. Это радует, потому что мы работаем и зимой и летом, круглый год. Понятное дело, есть понятие высокого сезона, более низкого сезона и межсезонья. У нас, конечно, лидирует познавательный туризм. Далее у нас набирают обороты разновидности велнес туризма - спа-отдых, йога-туры, массажи и косметологические процедуры в рамках тура. Оздоровительный туризм пользуется большим спросом после пандемии коронавирусной. Большой спрос именно на медицинские услуги. Благо у нас есть условия для этого. У нас есть термальные, минеральные источники, и нужно использовать тот ресурс, который имеется сейчас. Но, к сожалению, у нас многие пансионаты закрываются в зимний период времени”, - отметила Линда Ампар.
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абхазия, новости, отдых в абхазии, отдых у моря, отдых в горах, видео, мультимедиа, видео
абхазия, новости, отдых в абхазии, отдых у моря, отдых в горах, видео, мультимедиа, видео
Низкие цены и подкрепление здоровья: чем Абхазия привлекает туристов зимой
Чем Абхазия привлекает туристов зимой и какие виды зимнего туризма наиболее востребованы, в эфире радио Sputnik рассказала кандидат экономических наук, старший преподаватель кафедры экономической теории АГУ Линда Ампар.
В последние годы Абхазия привлекает туристов не только в летний пляжный сезон, но также зимой. "До пандемии мы работали только в летом. Летний сезон закончился, очень активно отмечали закрытие сезона. А сейчас мы сезон не закрываем. Это радует, потому что мы работаем и зимой и летом, круглый год. Понятное дело, есть понятие высокого сезона, более низкого сезона и межсезонья. У нас, конечно, лидирует познавательный туризм. Далее у нас набирают обороты разновидности велнес туризма - спа-отдых, йога-туры, массажи и косметологические процедуры в рамках тура. Оздоровительный туризм пользуется большим спросом после пандемии коронавирусной. Большой спрос именно на медицинские услуги. Благо у нас есть условия для этого. У нас есть термальные, минеральные источники, и нужно использовать тот ресурс, который имеется сейчас. Но, к сожалению, у нас многие пансионаты закрываются в зимний период времени”, - отметила Линда Ампар.