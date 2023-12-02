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Свет в обесточенном районе Сухума подадут в течение полутора часов
Свет в обесточенном районе Сухума подадут в течение полутора часов
Часть столицы от Келасурского моста до пляжа "Мокко" осталась без света ночью в пятницу, 1 декабря. 02.12.2023, Sputnik Абхазия
2023-12-02T10:06+0300
2023-12-02T10:06+0300
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СУХУМ, 2 ноя - Sputnik. Электричество в обесточенном районе Синопа в Сухуме планируют возобновить в течение полутора часов, сообщили корреспонденту Sputnik в СУЭС.Аварийная служба с 7 часов утра ведет работы по устранению поломки на линии электропередач. В пятницу, 1 декабря из-за повреждения кабеля без света осталась часть района Синопа в Сухуме - от Келасурского моста до пляжа "Мокко".
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MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, новости
Свет в обесточенном районе Сухума подадут в течение полутора часов
Часть столицы от Келасурского моста до пляжа "Мокко" осталась без света ночью в пятницу, 1 декабря.
СУХУМ, 2 ноя - Sputnik. Электричество в обесточенном районе Синопа в Сухуме планируют возобновить в течение полутора часов, сообщили корреспонденту Sputnik в СУЭС.
Аварийная служба с 7 часов утра ведет работы по устранению поломки на линии электропередач.
В пятницу, 1 декабря из-за повреждения кабеля без света осталась часть района Синопа в Сухуме - от Келасурского моста до пляжа "Мокко".