https://sputnik-abkhazia.ru/20231202/svet-v-obestochennom-rayone-sukhuma-podadut-v-techenie-polutora-chasov-1049302231.html

Свет в обесточенном районе Сухума подадут в течение полутора часов

Свет в обесточенном районе Сухума подадут в течение полутора часов

Часть столицы от Келасурского моста до пляжа "Мокко" осталась без света ночью в пятницу, 1 декабря. 02.12.2023, Sputnik Абхазия

2023-12-02T10:06+0300

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СУХУМ, 2 ноя - Sputnik. Электричество в обесточенном районе Синопа в Сухуме планируют возобновить в течение полутора часов, сообщили корреспонденту Sputnik в СУЭС.Аварийная служба с 7 часов утра ведет работы по устранению поломки на линии электропередач. В пятницу, 1 декабря из-за повреждения кабеля без света осталась часть района Синопа в Сухуме - от Келасурского моста до пляжа "Мокко".

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