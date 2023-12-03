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https://sputnik-abkhazia.ru/20231203/chislo-zhertv-udarov-izrailya-po-sektoru-gaza-prevysilo-155-tysyachi-chelovek-1049313020.html
Число жертв ударов Израиля по сектору Газа превысило 15,5 тысячи человек
Число жертв ударов Израиля по сектору Газа превысило 15,5 тысячи человек
Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. 03.12.2023, Sputnik Абхазия
2023-12-03T18:40+0300
2023-12-03T18:40+0300
сектор газа
израиль
политика
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СУХУМ, 3 дек - Sputnik. Число жертв израильских ударов по сектору Газа превысило 15,5 тысячи человек, заявил представитель Министерства здравоохранения анклава Ашраф аль-Кидра на пресс-конференции, которую транслировали арабские телеканалы.В свою очередь, по информации Израиля, в еврейском государстве погибли свыше 1,2 тысячи человек, более пяти тысяч пострадали.
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сектор газа, израиль, политика, в мире
сектор газа, израиль, политика, в мире

Число жертв ударов Израиля по сектору Газа превысило 15,5 тысячи человек

18:40 03.12.2023
© AFP 2023 / MOHAMMED ABEDМужчина осматривает ущерб, нанесенный его дому после израильских ударов по лагерю Рафах на юге сектора Газа
Мужчина осматривает ущерб, нанесенный его дому после израильских ударов по лагерю Рафах на юге сектора Газа - Sputnik Абхазия, 1920, 03.12.2023
© AFP 2023 / MOHAMMED ABED
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Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе.
СУХУМ, 3 дек - Sputnik. Число жертв израильских ударов по сектору Газа превысило 15,5 тысячи человек, заявил представитель Министерства здравоохранения анклава Ашраф аль-Кидра на пресс-конференции, которую транслировали арабские телеканалы.
"Число жертв израильской агрессии против сектора Газа с 7 октября выросло до 15 523 человек, ранения различной степени получили 41 316 граждан", — уточнил он.
В свою очередь, по информации Израиля, в еврейском государстве погибли свыше 1,2 тысячи человек, более пяти тысяч пострадали.
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