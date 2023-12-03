https://sputnik-abkhazia.ru/20231203/chislo-zhertv-udarov-izrailya-po-sektoru-gaza-prevysilo-155-tysyachi-chelovek-1049313020.html

Число жертв ударов Израиля по сектору Газа превысило 15,5 тысячи человек

Число жертв ударов Израиля по сектору Газа превысило 15,5 тысячи человек

Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. 03.12.2023, Sputnik Абхазия

2023-12-03T18:40+0300

2023-12-03T18:40+0300

2023-12-03T18:40+0300

сектор газа

израиль

политика

в мире

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СУХУМ, 3 дек - Sputnik. Число жертв израильских ударов по сектору Газа превысило 15,5 тысячи человек, заявил представитель Министерства здравоохранения анклава Ашраф аль-Кидра на пресс-конференции, которую транслировали арабские телеканалы.В свою очередь, по информации Израиля, в еврейском государстве погибли свыше 1,2 тысячи человек, более пяти тысяч пострадали.

сектор газа

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