https://sputnik-abkhazia.ru/20231203/effekt-turizma-kak-otrasl-vliyaet-na-ekonomiku-abkhazii-1049306966.html

Эффект туризма: как отрасль влияет на экономику Абхазии

Эффект туризма: как отрасль влияет на экономику Абхазии

В 2023 году Абхазию посетили 1,3 миллиона человек. Это почти на 200 тысяч человек больше, чем за 2022 год. 03.12.2023, Sputnik Абхазия

2023-12-03T08:55+0300

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2023-12-03T08:55+0300

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О том, какая тенденция сложилась в турсфере за последние годы, какие объекты считаются доходообразующими и как теневая экономика отражается на показателях, в эфире радио Sputnik рассказал Директор Института экономики и права АНА, доктор экономических наук Заур Шалашаа.SputnikВ последние годы в Абхазии наблюдается тенденция к увеличению турпотока в среднем на 100 тысяч человек. Об этом в эфире радио Sputnik заявил директор Института экономики и права АНА, доктор экономических наук Заур Шалашаа.Если в 2022 году республику посетили чуть больше 1,1 млн. туристов, то уже в 2023 году их количество превысило 1,3 млн. человек. По мнению Шалашаа, туристический сезон можно считать удавшимся.“Конечно, было много факторов, которые этому способствовали. В первую очередь, это нестабильность в других курортных регионах, и в Крыму, и в Средней Азии, и на Ближнем Востоке. У нас туристы из Российской Федерации. В самой России сейчас начал активно развиваться внутренний туризм. Регионы России тоже составляют определенную конкуренцию нашей республике. Но тем не менее у нас стабильно из года в год на 100 тысяч человек увеличивается турпоток”, - подчеркнул Шалашаа.Теневая экономикаТуристическая отрасль считается локомотивом экономики республики. Самые доходные объекты - Рицинский реликтовый национальный парк и Новоафонская пещера. Более 500 тысяч туристов посетили Рицинский нацпарк с начала 2023 года.Объем финансовых поступлений РРНП в 2023 году превысил 380 миллионов рублей. А в Новоафонской пещере - более 269 миллионов рублей.По мнению Заура Шалашаа, это достаточно большая и достоверная цифра. При этом у экономиста вызывает вопросы частный сектор, где пока еще ведется слабый учет со стороны контролирующих органов. “Мы видим, что огромное количество людей, которые занимаются туризмом, предоставляют недостоверные данные по количеству прибывших к ним отдыхать людей. Почему мы можем об этом говорить? После того, как подключаются контрольные органы, налоговые инспекции, то цифры резко увеличиваются. Это отмечается и в отчете Министерства по курортам и туризму. Почти в два с половиной раза увеличились налоговые сборы после проверок”, - отметил Шалашаа.По его словам, появление новых объектов размещения однозначно имеет положительный эффект для экономики. В первую очередь, появляются рабочие места. При этом, недобросовестные участники рынка скрывают истинные доходы и заработные платы своих сотрудников, чтобы платить меньше налогов.“Сегодня средний уровень зарплат по республике - более 20 тысяч рублей. И когда представители туротрасли отмечают, что их сотрудники получают от 14 до 21 тысячи рублей, то тут можно усомниться. Например, есть такие объекты, как Литфонд, который указывает среднюю заработную плату в размере 70 тысяч рублей. Литфонд - организация, которая работает добросовестно и ведет открытую хозяйственную и экономическую деятельность. Поэтому в их документах отображены такие суммы. Естественно уплачиваемые налоговые платежи из фонда заработной платы растут. А если мы возьмем другой пример, где указывают среднюю заработную плату в размере 14 тысяч рублей, то здесь явно не объективная цифра, и никто в это не может поверить. Тут вина не государственной структуры, а самих предпринимателей, которые хотят быстро выручить вложенные в гостиницы суммы. Поэтому они указывают меньшее количество зарплат, чтобы платить меньше налогов. Но это до того момента, пока налоговые инспекции не начинают добросовестно проверять эти объекты и выявлять скрытые доходы”, - считает экономист.Теневой сектор экономики Абхазии, по мнению Заура Шалашаа, составляет около 30%. При этом, по данным специалистов Центра социально-экономических исследований, она в два раза больше этой цифры.

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