https://sputnik-abkhazia.ru/20231203/esche-133-rossiyanina-proshli-cherez-kpp-rafakh-1049308485.html
Еще 133 россиянина прошли через КПП "Рафах"
Еще 133 россиянина прошли через КПП "Рафах"
Накануне в российском представительстве при Палестинской национальной администрации сообщили, что из сектора Газа возобновили эвакуацию россиян и их... 03.12.2023, Sputnik Абхазия
2023-12-03T13:30+0300
2023-12-03T13:30+0300
2023-12-03T13:35+0300
мчс рф
сектор газа
израиль
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/0a/0b/1048557803_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_24c9ba9249af68baf8fa01125bc9e716.jpg
СУХУМ, 3 дек - Sputnik. Группа из еще 133 россиян и членов их семей прошла через пункт пропуска "Рафах", сообщило МЧС России в Telegram-канале.Специалисты МЧС России в Египте оказывают эвакуированным медицинскую и психологическую помощь, содействуют при оформлении документов, обеспечивают водой и питанием. После эвакуированных доставят в Москву. В конце ноября в МЧС сообщали, что пункт пропуска на границе сектора Газа и Египта с начала обострения палестино-израильского конфликта пересекли уже 750 россиян.
сектор газа
израиль
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/0a/0b/1048557803_123:0:2854:2048_1920x0_80_0_0_4d9b6ae2fd96d6a93bbdb2c14d5ec2c2.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
мчс рф, сектор газа, израиль, россия
мчс рф, сектор газа, израиль, россия
Еще 133 россиянина прошли через КПП "Рафах"
13:30 03.12.2023 (обновлено: 13:35 03.12.2023)
Накануне в российском представительстве при Палестинской национальной администрации сообщили, что из сектора Газа возобновили эвакуацию россиян и их родственников.
СУХУМ, 3 дек - Sputnik.
Группа из еще 133 россиян и членов их семей прошла через пункт пропуска "Рафах", сообщило МЧС России в Telegram-канале
.
"МЧС России продолжает работу с покинувшими сектор Газа россиянами", — отметили в ведомстве.
Специалисты МЧС России в Египте оказывают эвакуированным медицинскую и психологическую помощь, содействуют при оформлении документов, обеспечивают водой и питанием. После эвакуированных доставят в Москву.
В конце ноября в МЧС сообщали, что пункт пропуска на границе сектора Газа и Египта с начала обострения палестино-израильского конфликта пересекли уже 750 россиян.