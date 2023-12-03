https://sputnik-abkhazia.ru/20231203/esche-133-rossiyanina-proshli-cherez-kpp-rafakh-1049308485.html

Еще 133 россиянина прошли через КПП "Рафах"

Еще 133 россиянина прошли через КПП "Рафах"

Накануне в российском представительстве при Палестинской национальной администрации сообщили, что из сектора Газа возобновили эвакуацию россиян и их... 03.12.2023, Sputnik Абхазия

2023-12-03T13:30+0300

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СУХУМ, 3 дек - Sputnik. Группа из еще 133 россиян и членов их семей прошла через пункт пропуска "Рафах", сообщило МЧС России в Telegram-канале.Специалисты МЧС России в Египте оказывают эвакуированным медицинскую и психологическую помощь, содействуют при оформлении документов, обеспечивают водой и питанием. После эвакуированных доставят в Москву. В конце ноября в МЧС сообщали, что пункт пропуска на границе сектора Газа и Египта с начала обострения палестино-израильского конфликта пересекли уже 750 россиян.

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