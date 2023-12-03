https://sputnik-abkhazia.ru/20231203/inversiya-gradatsiya-i-ellipsis-nuzhny-zachem-nam-stilisticheskie-rechi-figury-1049291981.html

Инверсия, градация и эллипсис: нужны зачем нам стилистические речи фигуры

Инверсия, градация и эллипсис: нужны зачем нам стилистические речи фигуры

Мастер Йода в "Звездных войнах" говорит инверсией, старик из сказки Пушкина про золотую рыбку терпит градацию, а мы используем стилистические фигуры, даже не... 03.12.2023, Sputnik Абхазия

2023-12-03T10:45+0300

2023-12-03T10:45+0300

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Инверсия, градация и эллипсис. Нужны зачем нам стилистические речи фигуры Инверсия, градация и эллипсис. Нужны зачем нам стилистические речи фигуры

Мастер Йода в "Звездных войнах" говорит инверсией, старик из сказки Пушкина про золотую рыбку терпит градацию, а мы используем стилистические фигуры, даже не задумываясь: "Сегодня – кино, завтра – свидание". Зачем нужны эти приемы, чем удвоение отличается от повтора и что такое эллипсис?Слушайте подкасты РИА Новости.

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