https://sputnik-abkhazia.ru/20231203/inversiya-gradatsiya-i-ellipsis-nuzhny-zachem-nam-stilisticheskie-rechi-figury-1049291981.html
Инверсия, градация и эллипсис: нужны зачем нам стилистические речи фигуры
Инверсия, градация и эллипсис: нужны зачем нам стилистические речи фигуры
Мастер Йода в "Звездных войнах" говорит инверсией, старик из сказки Пушкина про золотую рыбку терпит градацию, а мы используем стилистические фигуры, даже не... 03.12.2023, Sputnik Абхазия
2023-12-03T10:45+0300
2023-12-03T10:45+0300
2023-12-03T10:45+0300
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Инверсия, градация и эллипсис. Нужны зачем нам стилистические речи фигуры
Инверсия, градация и эллипсис. Нужны зачем нам стилистические речи фигуры
Мастер Йода в "Звездных войнах" говорит инверсией, старик из сказки Пушкина про золотую рыбку терпит градацию, а мы используем стилистические фигуры, даже не задумываясь: "Сегодня – кино, завтра – свидание". Зачем нужны эти приемы, чем удвоение отличается от повтора и что такое эллипсис?Слушайте подкасты РИА Новости.
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подкасты риа, русский язык, русский культурный центр, аудио
подкасты риа, русский язык, русский культурный центр, аудио
Мастер Йода в "Звездных войнах" говорит инверсией, старик из сказки Пушкина про золотую рыбку терпит градацию, а мы используем стилистические фигуры, даже не задумываясь: "Сегодня – кино, завтра – свидание". Зачем нужны эти приемы, чем удвоение отличается от повтора и что такое эллипсис?