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Искренний разговор: встреча Маргариты Симоньян со студентами АГУ
Искренний разговор: встреча Маргариты Симоньян со студентами АГУ
Встреча Симоньян со студентами состоялась в актовом зале Абхазского Госуниверситета в воскресенье, 3 декабря. 03.12.2023, Sputnik Абхазия
2023-12-03T23:30+0300
2023-12-03T23:30+0300
2023-12-03T23:30+0300
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Молодежь интересовали вопросы из разных областей – политики, экономики, отношения Абхазии и России, а также перспективы их развития, ситуация на Ближнем Востоке, ход Специальной военной операции России на Донбассе и Украине. Не обошлось и без личных вопросов. Маргарита Симоньян поделилась историями из детства, о том, что ее связывает с Абхазией, почему она считает республику самой красивой страной из всех, где она побывала. А также, какие отрасли, по ее мнению, стоит развивать в Абхазии и от чего лучше отказаться. Встреча проходила около полутора часов.
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видео, мультимедиа, абхазия, симоньян, агу, видео
видео, мультимедиа, абхазия, симоньян, агу, видео
Искренний разговор: встреча Маргариты Симоньян со студентами АГУ
Встреча Симоньян со студентами состоялась в актовом зале Абхазского Госуниверситета в воскресенье, 3 декабря.
Молодежь интересовали вопросы из разных областей – политики, экономики, отношения Абхазии и России, а также перспективы их развития, ситуация на Ближнем Востоке, ход Специальной военной операции России на Донбассе и Украине.
Не обошлось и без личных вопросов. Маргарита Симоньян поделилась историями из детства, о том, что ее связывает с Абхазией, почему она считает республику самой красивой страной из всех, где она побывала.
А также, какие отрасли, по ее мнению, стоит развивать в Абхазии и от чего лучше отказаться.
Встреча проходила около полутора часов.