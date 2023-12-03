https://sputnik-abkhazia.ru/20231203/iskrenniy-razgovor-vstrecha-margarity-simonyan-so-studentami-agu--1049315470.html

Искренний разговор: встреча Маргариты Симоньян со студентами АГУ

Искренний разговор: встреча Маргариты Симоньян со студентами АГУ

Встреча Симоньян со студентами состоялась в актовом зале Абхазского Госуниверситета в воскресенье, 3 декабря. 03.12.2023, Sputnik Абхазия

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Молодежь интересовали вопросы из разных областей – политики, экономики, отношения Абхазии и России, а также перспективы их развития, ситуация на Ближнем Востоке, ход Специальной военной операции России на Донбассе и Украине. Не обошлось и без личных вопросов. Маргарита Симоньян поделилась историями из детства, о том, что ее связывает с Абхазией, почему она считает республику самой красивой страной из всех, где она побывала. А также, какие отрасли, по ее мнению, стоит развивать в Абхазии и от чего лучше отказаться. Встреча проходила около полутора часов.

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