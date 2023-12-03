https://sputnik-abkhazia.ru/20231203/kulturnaya-afisha-abkhazii-dzhaz-steklyannyy-zverinets-i-saria--1049308339.html

Культурная афиша Абхазии: джаз, "Стеклянный зверинец" и "Сариа"

Культурная афиша Абхазии: джаз, "Стеклянный зверинец" и "Сариа"

Информационное агентство и радио Sputnik Абхазия предлагает еженедельную афишу проводимых в республике театральных представлений, филармонических и эстрадных... 03.12.2023, Sputnik Абхазия

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О том, какие культурные мероприятия пройдут с 4 по 10 декабря, читайте в материале Sputnik. Sputnik На предстоящей неделе культурных событий в Абхазии не так много. И, тем не менее, любителям спектаклей и концертов будет куда сходить. В Русском театре драмы имени Фазиля Искандера 4 декабря в 19:00 пройдет музыкальный джаз-вечер, посвященный премьере спектакля "Стеклянный зверинец". Сама премьера спектакля режиссера Марка Вдовина состоится 8, 9 и 10 декабря в 19:00. В Абхазском драматическом театре имени Самсона Чанба 8 декабря в 19:00 покажут историческую постановку “Сариа” режиссера Мадины Аргун. Спектакль о судьбе жены Нестора Лакоба Сарии Лакоба по пьесе кабардинского драматурга Зарины Кануковой.

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