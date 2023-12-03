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Культурная афиша Абхазии: джаз, "Стеклянный зверинец" и "Сариа"
Культурная афиша Абхазии: джаз, "Стеклянный зверинец" и "Сариа"
Информационное агентство и радио Sputnik Абхазия предлагает еженедельную афишу проводимых в республике театральных представлений, филармонических и эстрадных... 03.12.2023, Sputnik Абхазия
2023-12-03T12:35+0300
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О том, какие культурные мероприятия пройдут с 4 по 10 декабря, читайте в материале Sputnik. Sputnik На предстоящей неделе культурных событий в Абхазии не так много. И, тем не менее, любителям спектаклей и концертов будет куда сходить. В Русском театре драмы имени Фазиля Искандера 4 декабря в 19:00 пройдет музыкальный джаз-вечер, посвященный премьере спектакля "Стеклянный зверинец". Сама премьера спектакля режиссера Марка Вдовина состоится 8, 9 и 10 декабря в 19:00. В Абхазском драматическом театре имени Самсона Чанба 8 декабря в 19:00 покажут историческую постановку “Сариа” режиссера Мадины Аргун. Спектакль о судьбе жены Нестора Лакоба Сарии Лакоба по пьесе кабардинского драматурга Зарины Кануковой.
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Культурная афиша Абхазии: джаз, "Стеклянный зверинец" и "Сариа"
12:35 03.12.2023 (обновлено: 13:12 03.12.2023)
Информационное агентство и радио Sputnik Абхазия предлагает еженедельную афишу проводимых в республике театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов, выставок.
О том, какие культурные мероприятия пройдут с 4 по 10 декабря, читайте в материале Sputnik.
На предстоящей неделе культурных событий в Абхазии не так много. И, тем не менее, любителям спектаклей и концертов будет куда сходить.
В Русском театре драмы имени Фазиля Искандера 4 декабря в 19:00 пройдет музыкальный джаз-вечер, посвященный премьере спектакля "Стеклянный зверинец".
Сама премьера спектакля режиссера Марка Вдовина состоится 8, 9 и 10 декабря в 19:00.
“Стеклянный зверинец” - автобиографическая и пронзительная пьеса Теннесси Уильямса, принесшая всемирную известность автору. Пьеса передает историю жизни семьи, где у каждого своя драма.
В Абхазском драматическом театре имени Самсона Чанба 8 декабря в 19:00 покажут историческую постановку “Сариа” режиссера Мадины Аргун.
Спектакль о судьбе жены Нестора Лакоба Сарии Лакоба по пьесе кабардинского драматурга Зарины Кануковой.