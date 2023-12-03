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Кузнецова рассказала, как ведется поиск пропавших бойцов Красной Армии из Абхазии
Кузнецова рассказала, как ведется поиск пропавших бойцов Красной Армии из Абхазии
Региональный куратор Всероссийского проекта "Судьба солдата" в Московской области, член Регионального совета "Поискового движения России" в Московской области... 03.12.2023, Sputnik Абхазия
2023-12-03T19:35+0300
2023-12-03T19:35+0300
2023-12-03T20:44+0300
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Кузнецова рассказала, как ведется поиск пропавших бойцов Красной Армии из Абхазии
Кузнецова рассказала, как ведется поиск пропавших бойцов Красной Армии из Абхазии
День Неизвестного Солдата отмечается в России 3 декабря в память о российских и советских воинах, погибших в боевых действиях на территории страны или за ее пределами.Судьба солдата" – проект, который занимается установлением фронтовой судьбы военнослужащих, пропавших без вести или в плену в годы Великой Отечественной войны. Какую информацию удалось найти об абхазских воинах, в эфире радио Sputnik рассказа региональный куратор проекта "Судьба солдата" Юлия Кузнецова.Слушайте подкаст.
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Кузнецова рассказала, как ведется поиск пропавших бойцов Красной Армии из Абхазии
19:35 03.12.2023 (обновлено: 20:44 03.12.2023)
Региональный куратор Всероссийского проекта "Судьба солдата" в Московской области, член Регионального совета "Поискового движения России" в Московской области Юлия Кузнецова рассказала, как помогают восстановить имена погибших и пропавших в ВОВ, призванных из Абхазии.
День Неизвестного Солдата отмечается в России 3 декабря в память о российских и советских воинах, погибших в боевых действиях на территории страны или за ее пределами.
Судьба солдата" – проект, который занимается установлением фронтовой судьбы военнослужащих, пропавших без вести или в плену в годы Великой Отечественной войны. Какую информацию удалось найти об абхазских воинах, в эфире радио Sputnik рассказа региональный куратор проекта "Судьба солдата" Юлия Кузнецова.