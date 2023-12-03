https://sputnik-abkhazia.ru/20231203/kuznetsova-rasskazala-kak-vedetsya-poisk-propavshikh-boytsov-krasnoy-armii-iz-abkhazii--1049296027.html

Кузнецова рассказала, как ведется поиск пропавших бойцов Красной Армии из Абхазии

Кузнецова рассказала, как ведется поиск пропавших бойцов Красной Армии из Абхазии

Региональный куратор Всероссийского проекта "Судьба солдата" в Московской области, член Регионального совета "Поискового движения России" в Московской области... 03.12.2023, Sputnik Абхазия

2023-12-03T19:35+0300

2023-12-03T19:35+0300

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Кузнецова рассказала, как ведется поиск пропавших бойцов Красной Армии из Абхазии Кузнецова рассказала, как ведется поиск пропавших бойцов Красной Армии из Абхазии

День Неизвестного Солдата отмечается в России 3 декабря в память о российских и советских воинах, погибших в боевых действиях на территории страны или за ее пределами.Судьба солдата" – проект, который занимается установлением фронтовой судьбы военнослужащих, пропавших без вести или в плену в годы Великой Отечественной войны. Какую информацию удалось найти об абхазских воинах, в эфире радио Sputnik рассказа региональный куратор проекта "Судьба солдата" Юлия Кузнецова.Слушайте подкаст.

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