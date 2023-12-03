Объявлен короткий список премии Искандера
11:40 03.12.2023 (обновлено: 11:53 03.12.2023)
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Торжественное вручение Международной премии Искандера состоится в декабре 2023 года.
СУХУМ, 3 дек - Sputnik. Объявлен короткий список международной литературной премии Фазиля Искандера.
"Седьмой сезон премии открыл новые имена и заставил по-иному взглянуть на творчество уже хорошо известных писателей. В этом году шорт-лист в номинации проза весьма качественный. В произведениях финалистов есть и динамизм, и острота, и игра фантазии. Если же говорить о жанрах, в этом списке присутствуют и элементы фэнтези, и альтернативная история, и фольклорные мотивы, и научно-популярная струя", — отметил председатель жюри Евгений Попов.
Имена 21 финалиста названы в четырех номинациях: художественная проза, поэзия, детская и подростковая литература, киносценарий и драматургия.
Художественная проза. "Сюжет существования"
Сергей Золотарев
Вячеслав Карпенко
Алексей Небыков
Вячеслав Нескоромных
Роман Сенчин
Эдуард Трескин
Ибрагим Чкадуа
Поэзия. "Формула розы"
Наталья Ахпашева
Ян Бруштейн
Мария Затонская
Анатолий Ким
Виктор Ляпин
Миясат Муслимова
Евгений Чигрин
Детская и подростковая литература. "Дерево детства"
Камиль Зиганшин
ЛидияКудрявцева
Светлана Потапова
Надежда Середина
Киносценарий и драматургия. "Праздник в ожидании праздника"
Станислав Заречанский
Евгений Чебалин
Наталья Шор