Объявлен короткий список премии Искандера

"Седьмой сезон премии открыл новые имена и заставил по-иному взглянуть на творчество уже хорошо известных писателей. В этом году шорт-лист в номинации проза весьма качественный. В произведениях финалистов есть и динамизм, и острота, и игра фантазии. Если же говорить о жанрах, в этом списке присутствуют и элементы фэнтези, и альтернативная история, и фольклорные мотивы, и научно-популярная струя", — отметил председатель жюри Евгений Попов.