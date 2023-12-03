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Симоньян: Абхазия - это самая красивая земля из всех, которые я видела
Симоньян: Абхазия - это самая красивая земля из всех, которые я видела
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян проводит встречу с абхазскими студентами в АГУ в воскресенье, 3 декабря. 03.12.2023, Sputnik Абхазия
2023-12-03T16:50+0300
2023-12-03T16:50+0300
2023-12-03T16:50+0300
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СУХУМ, 3 дек - Sputnik. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян на встрече со студентами Абхазского государственного университета рассказала, почему любит приезжать в Абхазию.Она отметила, что очень любит приезжать в Абхазию, и бывает здесь как минимум дважды в год. Она добавила, что ее предки жили в Абхазии и она часто в детстве бывала у прабабушки в Пицунде. Позже с республикой Симоньян связала работа - она приезжала сюда в командировки. Главвред "Россия сегодня" и RT поблагодарила за приглашение. Перед встречей со студентами она возложила цветы к памятнику преподавателям и студентам, погибшим в Отечественной войне народа Абхазии."Это, конечно, чудовищная, не заживающая боль, и я прекрасно вас понимаю. Как вы знаете, у нас в России сейчас тоже непростые времена, тоже льется кровь, и гибнут парни", - добавила Симоньян.
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rt, россия сегодня, маргарита симоньян, россия, абхазия, агу
rt, россия сегодня, маргарита симоньян, россия, абхазия, агу
Симоньян: Абхазия - это самая красивая земля из всех, которые я видела
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян проводит встречу с абхазскими студентами в АГУ в воскресенье, 3 декабря.
СУХУМ, 3 дек - Sputnik. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян на встрече со студентами Абхазского государственного университета рассказала, почему любит приезжать в Абхазию.
Она отметила, что очень любит приезжать в Абхазию, и бывает здесь как минимум дважды в год.
"Абхазия - это самая красивая земля из всех, которые я видела в своей жизни. А я объездила полмира", - сказала Симоньян.
Она добавила, что ее предки жили в Абхазии и она часто в детстве бывала у прабабушки в Пицунде.
Позже с республикой Симоньян связала работа - она приезжала сюда в командировки.
Главвред "Россия сегодня" и RT поблагодарила за приглашение. Перед встречей со студентами она возложила цветы к памятнику преподавателям и студентам, погибшим в Отечественной войне народа Абхазии.
"Это, конечно, чудовищная, не заживающая боль, и я прекрасно вас понимаю. Как вы знаете, у нас в России сейчас тоже непростые времена, тоже льется кровь, и гибнут парни", - добавила Симоньян.