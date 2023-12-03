https://sputnik-abkhazia.ru/20231203/simonyan-abkhaziya---eto-samaya-krasivaya-zemlya-iz-vsekh-kotorye-ya-videla-1049311588.html

Симоньян: Абхазия - это самая красивая земля из всех, которые я видела

Симоньян: Абхазия - это самая красивая земля из всех, которые я видела

Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян проводит встречу с абхазскими студентами в АГУ в воскресенье, 3 декабря. 03.12.2023, Sputnik Абхазия

2023-12-03T16:50+0300

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СУХУМ, 3 дек - Sputnik. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян на встрече со студентами Абхазского государственного университета рассказала, почему любит приезжать в Абхазию.Она отметила, что очень любит приезжать в Абхазию, и бывает здесь как минимум дважды в год. Она добавила, что ее предки жили в Абхазии и она часто в детстве бывала у прабабушки в Пицунде. Позже с республикой Симоньян связала работа - она приезжала сюда в командировки. Главвред "Россия сегодня" и RT поблагодарила за приглашение. Перед встречей со студентами она возложила цветы к памятнику преподавателям и студентам, погибшим в Отечественной войне народа Абхазии."Это, конечно, чудовищная, не заживающая боль, и я прекрасно вас понимаю. Как вы знаете, у нас в России сейчас тоже непростые времена, тоже льется кровь, и гибнут парни", - добавила Симоньян.

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rt, россия сегодня, маргарита симоньян, россия, абхазия, агу