https://sputnik-abkhazia.ru/20231203/simonyan-abkhaziya-ne-propustila-terroristov-v-rossiyu-v-2001-godu-1049312747.html

Симоньян: Абхазия не пропустила террористов в Россию в 2001 году

Симоньян: Абхазия не пропустила террористов в Россию в 2001 году

В ночь с 1 на 2 октября 2001 года на территорию Абхазии вошли подразделения чеченских боевиков во главе с Русланом Гелаевым вместе с грузинскими военными. 03.12.2023, Sputnik Абхазия

2023-12-03T17:45+0300

2023-12-03T17:45+0300

2023-12-03T17:45+0300

в абхазии

маргарита симоньян

кодорское ущелье

россия

абхазия

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СУХУМ, 3 дек - Sputnik. Народ России всегда будет благодарен абхазам, что в 2001 году они не пропустили банды Гелаева в Сочи, заявила на встрече с абхазскими студентами Маргарита Симоньян.Она рассказала, что в 2001 году в качестве корреспондента приехала в республику освещать события в Кодорском ущелье. Тогда на защиту родины встали ополченцы, отметила Симоньян, которые не пропустили террористоы в Россию.С 4 по 20 октября 2001 года проходила антитеррористическая операция в Кодорском ущелье, в ходе которой военнослужащие абхазских Вооруженных сил и резервисты вытеснили грузинских и чеченских боевиков из отряда полевого командира Руслана Гелаева.

кодорское ущелье

россия

абхазия

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маргарита симоньян, кодорское ущелье, россия, абхазия