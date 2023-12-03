https://sputnik-abkhazia.ru/20231203/simonyan-abkhaziya-ne-propustila-terroristov-v-rossiyu-v-2001-godu-1049312747.html
Симоньян: Абхазия не пропустила террористов в Россию в 2001 году
Симоньян: Абхазия не пропустила террористов в Россию в 2001 году
В ночь с 1 на 2 октября 2001 года на территорию Абхазии вошли подразделения чеченских боевиков во главе с Русланом Гелаевым вместе с грузинскими военными. 03.12.2023, Sputnik Абхазия
2023-12-03T17:45+0300
2023-12-03T17:45+0300
2023-12-03T17:45+0300
в абхазии
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кодорское ущелье
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СУХУМ, 3 дек - Sputnik. Народ России всегда будет благодарен абхазам, что в 2001 году они не пропустили банды Гелаева в Сочи, заявила на встрече с абхазскими студентами Маргарита Симоньян.Она рассказала, что в 2001 году в качестве корреспондента приехала в республику освещать события в Кодорском ущелье. Тогда на защиту родины встали ополченцы, отметила Симоньян, которые не пропустили террористоы в Россию.С 4 по 20 октября 2001 года проходила антитеррористическая операция в Кодорском ущелье, в ходе которой военнослужащие абхазских Вооруженных сил и резервисты вытеснили грузинских и чеченских боевиков из отряда полевого командира Руслана Гелаева.
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маргарита симоньян, кодорское ущелье, россия, абхазия
маргарита симоньян, кодорское ущелье, россия, абхазия
Симоньян: Абхазия не пропустила террористов в Россию в 2001 году
В ночь с 1 на 2 октября 2001 года на территорию Абхазии вошли подразделения чеченских боевиков во главе с Русланом Гелаевым вместе с грузинскими военными.
СУХУМ, 3 дек - Sputnik. Народ России всегда будет благодарен абхазам, что в 2001 году они не пропустили банды Гелаева в Сочи, заявила на встрече с абхазскими студентами Маргарита Симоньян.
Она рассказала, что в 2001 году в качестве корреспондента приехала в республику освещать события в Кодорском ущелье. Тогда на защиту родины встали ополченцы, отметила Симоньян, которые не пропустили террористоы в Россию.
"Духа вашего народа хватило бы на много других народов", - сказала Симоньян.
С 4 по 20 октября 2001 года проходила антитеррористическая операция в Кодорском ущелье, в ходе которой военнослужащие абхазских Вооруженных сил и резервисты вытеснили грузинских и чеченских боевиков из отряда полевого командира Руслана Гелаева.