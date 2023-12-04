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Аслан Бжания встретился с ректором СКФУ Дмитрием Беспаловым
Аслан Бжания встретился с ректором СКФУ Дмитрием Беспаловым
Президент Абхазии Аслан Бжания встретился с ректором Северо-Кавказского федерального университета Дмитрием Беспаловым в понедельник, 4 декабря. 04.12.2023, Sputnik Абхазия
2023-12-04T13:10+0300
2023-12-04T13:10+0300
2023-12-04T13:12+0300
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СУХУМ, 4 дек – Sputnik. Северо-Кавказский федеральный университет успешно сотрудничает с Абхазией с 2014 года, рассказал на встрече с президентом ректор Дмитрий Беспалов.Он отметил, что за это время совместно с Минпросом республики разработан проект закона об образовании, который сейчас находится в законодательных органах республики.Он сказал также, что рассматривается возможность создания совместного центра компетенции для притяжения молодежи и педагогических сотрудников.Министр просвещения Инал Габлия поблагодарил руководство СКФУ за высокий профессионализм, он рассказал, что профессиональную подготовку, повышение квалификации в нем проходили логопеды из Абхазии и другие педагоги.Он отметил, что в этом году специалисты СКФУ читали в Абхазии лекции для сотрудников государственных ведомств о законности и дисциплине, противодействии коррупции и муниципальном управлении.
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аслан бжания, образование, россия, абхазия
аслан бжания, образование, россия, абхазия
Аслан Бжания встретился с ректором СКФУ Дмитрием Беспаловым
13:10 04.12.2023 (обновлено: 13:12 04.12.2023)
Президент Абхазии Аслан Бжания встретился с ректором Северо-Кавказского федерального университета Дмитрием Беспаловым в понедельник, 4 декабря.
СУХУМ, 4 дек – Sputnik. Северо-Кавказский федеральный университет успешно сотрудничает с Абхазией с 2014 года, рассказал на встрече с президентом ректор Дмитрий Беспалов.
Он отметил, что за это время совместно с Минпросом республики разработан проект закона об образовании, который сейчас находится в законодательных органах республики.
"Помимо этого, реализован ряд курсов повышения квалификации. Их прошли более 2500 жителей. Прежде всего, это, конечно, педагогические работники, почти 2300. Это более 300 государственно-гражданских служащих, ряд представителей Академии наук республики, ну и в том числе специалисты по реальному сектору экономики", – добавил Беспалов.
Он сказал также, что рассматривается возможность создания совместного центра компетенции для притяжения молодежи и педагогических сотрудников.
Министр просвещения Инал Габлия поблагодарил руководство СКФУ за высокий профессионализм, он рассказал, что профессиональную подготовку, повышение квалификации в нем проходили логопеды из Абхазии и другие педагоги.
Он отметил, что в этом году специалисты СКФУ читали в Абхазии лекции для сотрудников государственных ведомств о законности и дисциплине, противодействии коррупции и муниципальном управлении.