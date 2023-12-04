https://sputnik-abkhazia.ru/20231204/aslan-bzhaniya-vstretilsya-s-rektorom-skfu-dmitriem-bespalovym-1049321429.html

Аслан Бжания встретился с ректором СКФУ Дмитрием Беспаловым

Аслан Бжания встретился с ректором СКФУ Дмитрием Беспаловым

Президент Абхазии Аслан Бжания встретился с ректором Северо-Кавказского федерального университета Дмитрием Беспаловым в понедельник, 4 декабря. 04.12.2023, Sputnik Абхазия

2023-12-04T13:10+0300

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2023-12-04T13:12+0300

в абхазии

аслан бжания

образование

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СУХУМ, 4 дек – Sputnik. Северо-Кавказский федеральный университет успешно сотрудничает с Абхазией с 2014 года, рассказал на встрече с президентом ректор Дмитрий Беспалов.Он отметил, что за это время совместно с Минпросом республики разработан проект закона об образовании, который сейчас находится в законодательных органах республики.Он сказал также, что рассматривается возможность создания совместного центра компетенции для притяжения молодежи и педагогических сотрудников.Министр просвещения Инал Габлия поблагодарил руководство СКФУ за высокий профессионализм, он рассказал, что профессиональную подготовку, повышение квалификации в нем проходили логопеды из Абхазии и другие педагоги.Он отметил, что в этом году специалисты СКФУ читали в Абхазии лекции для сотрудников государственных ведомств о законности и дисциплине, противодействии коррупции и муниципальном управлении.

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