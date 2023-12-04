https://sputnik-abkhazia.ru/20231204/belyy-dom-predupredil-chto-sredstva-na-ukrainu-zakonchatsya-do-kontsa-goda-1049322792.html
Белый дом предупредил, что средства на Украину закончатся до конца года
Белый дом предупредил, что средства на Украину закончатся до конца года
Президент США Джо Байден запросил у конгресса 106 миллиардов долларов на оказание помощи Израилю и Украине, но однозначной поддержки не получил. 04.12.2023, Sputnik Абхазия
2023-12-04T16:00+0300
2023-12-04T16:00+0300
2023-12-04T16:00+0300
сша
украина
сенат сша
конгресс сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102371/95/1023719599_25:0:3666:2048_1920x0_80_0_0_037f519a2a8428a99999d042cce18212.jpg
СУХУМ, 4 дек – Sputnik. Оказание американской помощи Украине может прекратиться уже в этом году, если конгресс не выделит больше денег, сообщила Financial Times со ссылкой на письмо главы административно-бюджетного управления Белого дома Шаланды Янг.Она предупредила, что без выделения новых средств США не смогут поставлять Украине новое вооружение и бронетехнику.По информации агентства Bloomberg, голосование в сенате по финансированию Украины состоится не раньше 11 декабря, а уже 15 декабря законодатели планируют отправиться на рождественские каникулы.
сша
украина
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102371/95/1023719599_480:0:3211:2048_1920x0_80_0_0_aa21c457bc9cb364c458f0670ae09872.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
сша, украина, сенат сша, конгресс сша
сша, украина, сенат сша, конгресс сша
Белый дом предупредил, что средства на Украину закончатся до конца года
Президент США Джо Байден запросил у конгресса 106 миллиардов долларов на оказание помощи Израилю и Украине, но однозначной поддержки не получил.
СУХУМ, 4 дек – Sputnik. Оказание американской помощи Украине может прекратиться уже в этом году, если конгресс не выделит больше денег, сообщила Financial Times со ссылкой на письмо главы административно-бюджетного управления Белого дома Шаланды Янг.
"Прекращение поставок американского оружия и оборудования подорвет возможности ВСУ на поле боя, не только поставив под угрозу достигнутые Украиной успехи, но и увеличив вероятность военных побед России", — процитировала газета слова чиновницы.
Она предупредила, что без выделения новых средств США не смогут поставлять Украине новое вооружение и бронетехнику.
По информации агентства Bloomberg, голосование в сенате по финансированию Украины состоится не раньше 11 декабря, а уже 15 декабря законодатели планируют отправиться на рождественские каникулы.