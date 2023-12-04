https://sputnik-abkhazia.ru/20231204/belyy-dom-predupredil-chto-sredstva-na-ukrainu-zakonchatsya-do-kontsa-goda-1049322792.html

Белый дом предупредил, что средства на Украину закончатся до конца года

Белый дом предупредил, что средства на Украину закончатся до конца года

Президент США Джо Байден запросил у конгресса 106 миллиардов долларов на оказание помощи Израилю и Украине, но однозначной поддержки не получил. 04.12.2023, Sputnik Абхазия

2023-12-04T16:00+0300

2023-12-04T16:00+0300

2023-12-04T16:00+0300

сша

украина

сенат сша

конгресс сша

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СУХУМ, 4 дек – Sputnik. Оказание американской помощи Украине может прекратиться уже в этом году, если конгресс не выделит больше денег, сообщила Financial Times со ссылкой на письмо главы административно-бюджетного управления Белого дома Шаланды Янг.Она предупредила, что без выделения новых средств США не смогут поставлять Украине новое вооружение и бронетехнику.По информации агентства Bloomberg, голосование в сенате по финансированию Украины состоится не раньше 11 декабря, а уже 15 декабря законодатели планируют отправиться на рождественские каникулы.

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