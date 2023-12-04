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https://sputnik-abkhazia.ru/20231204/belyy-dom-predupredil-chto-sredstva-na-ukrainu-zakonchatsya-do-kontsa-goda-1049322792.html
Белый дом предупредил, что средства на Украину закончатся до конца года
Белый дом предупредил, что средства на Украину закончатся до конца года
Президент США Джо Байден запросил у конгресса 106 миллиардов долларов на оказание помощи Израилю и Украине, но однозначной поддержки не получил. 04.12.2023, Sputnik Абхазия
2023-12-04T16:00+0300
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СУХУМ, 4 дек – Sputnik. Оказание американской помощи Украине может прекратиться уже в этом году, если конгресс не выделит больше денег, сообщила Financial Times со ссылкой на письмо главы административно-бюджетного управления Белого дома Шаланды Янг.Она предупредила, что без выделения новых средств США не смогут поставлять Украине новое вооружение и бронетехнику.По информации агентства Bloomberg, голосование в сенате по финансированию Украины состоится не раньше 11 декабря, а уже 15 декабря законодатели планируют отправиться на рождественские каникулы.
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Белый дом предупредил, что средства на Украину закончатся до конца года

16:00 04.12.2023
© Sputnik / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкОфициальная резиденция президента США - Белый дом в Вашингтоне
Официальная резиденция президента США - Белый дом в Вашингтоне - Sputnik Абхазия, 1920, 04.12.2023
© Sputnik / Наталья Селиверстова
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Президент США Джо Байден запросил у конгресса 106 миллиардов долларов на оказание помощи Израилю и Украине, но однозначной поддержки не получил.
СУХУМ, 4 дек – Sputnik. Оказание американской помощи Украине может прекратиться уже в этом году, если конгресс не выделит больше денег, сообщила Financial Times со ссылкой на письмо главы административно-бюджетного управления Белого дома Шаланды Янг.
"Прекращение поставок американского оружия и оборудования подорвет возможности ВСУ на поле боя, не только поставив под угрозу достигнутые Украиной успехи, но и увеличив вероятность военных побед России", — процитировала газета слова чиновницы.
Она предупредила, что без выделения новых средств США не смогут поставлять Украине новое вооружение и бронетехнику.
По информации агентства Bloomberg, голосование в сенате по финансированию Украины состоится не раньше 11 декабря, а уже 15 декабря законодатели планируют отправиться на рождественские каникулы.
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