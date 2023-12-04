https://sputnik-abkhazia.ru/20231204/moe-delo-trener-po-po-karate-kekusinkay-vitaliy-chitanava-1049283695.html

Мое дело: тренер по каратэ кекусинкай Виталий Читанава

Мое дело: тренер по каратэ кекусинкай Виталий Читанава

Гостем очередного выпуска программы "Мое дело" стал президента Федерации каратэ кекусинкай Абхазии, Заслуженный тренер республики Виталий Читанава. 04.12.2023, Sputnik Абхазия

2023-12-04T12:25+0300

2023-12-04T12:25+0300

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Мое дело: тренер по каратэ кекусинкай Виталий Читанава Мое дело: тренер по каратэ кекусинкай Виталий Читанава

Гостем очередного выпуска программы "Мое дело" стал президента Федерации каратэ кекусинкай Абхазии, Заслуженный тренер республики Виталий Читанава.Виталий в спорте с 16 лет. После окончания Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов Виталий Читанава в возрасте 21 года воплотил в жизнь свою мечту. Он стал тренировать детей. По его словам, более 1500 детей за эти годы стали его воспитанниками, среди них и те, кто имеют хорошие достижения в спорте. Читанава рассказал о том, как пришел в спорт, какие трудности пришлось преодолеть, как занятия спортом помогли ему на войне, о своем профессиональном становлении, о разных поколениях спортсменов, о том, чем мешают сегодняшние родители в работе с детьми, что дает спорт, чего бы тренеру хотелось для своих воспитанников.Слушайте подкаст.

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