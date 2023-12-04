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Мужчина погиб в пожаре в селе Гуп
Мужчина погиб в пожаре в селе Гуп
Сигнал о возгорании поступил в МЧС в 14:37 в воскресенье, 3 декабря. 04.12.2023, Sputnik Абхазия
2023-12-04T11:45+0300
2023-12-04T11:45+0300
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СУХУМ, 4 дек – Sputnik. Мужчина погиб в результате пожара в селе Гуп Очамчырского района, сообщили в МЧС Абхазии. Частный двухэтажный дом загорелся в селе Гуп 3 декабря. Сигнал о возгорании поступил в МЧС в 14:37. Огонь тушили два расчета пожарно-спасательных частей Очамчырского и Ткуарчалского районов.22-летний мужчина погиб в пожаре. Причины происшествия устанавливаются.
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Мужчина погиб в пожаре в селе Гуп
11:45 04.12.2023 (обновлено: 12:50 04.12.2023)
Сигнал о возгорании поступил в МЧС в 14:37 в воскресенье, 3 декабря.
СУХУМ, 4 дек – Sputnik. Мужчина погиб в результате пожара в селе Гуп Очамчырского района, сообщили в МЧС Абхазии.
Частный двухэтажный дом загорелся в селе Гуп 3 декабря. Сигнал о возгорании поступил в МЧС в 14:37.
"К моменту приезда пожарных второй этаж дома и пристройка к нему были полностью охвачены огнем", – отметили в ведомстве.
Огонь тушили два расчета пожарно-спасательных частей Очамчырского и Ткуарчалского районов.
22-летний мужчина погиб в пожаре. Причины происшествия устанавливаются.