https://sputnik-abkhazia.ru/20231204/muzhchina-pogib-v-pozhare-v-sele-gup-1049320972.html

Мужчина погиб в пожаре в селе Гуп

Мужчина погиб в пожаре в селе Гуп

Сигнал о возгорании поступил в МЧС в 14:37 в воскресенье, 3 декабря. 04.12.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 4 дек – Sputnik. Мужчина погиб в результате пожара в селе Гуп Очамчырского района, сообщили в МЧС Абхазии. Частный двухэтажный дом загорелся в селе Гуп 3 декабря. Сигнал о возгорании поступил в МЧС в 14:37. Огонь тушили два расчета пожарно-спасательных частей Очамчырского и Ткуарчалского районов.22-летний мужчина погиб в пожаре. Причины происшествия устанавливаются.

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