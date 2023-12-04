https://sputnik-abkhazia.ru/20231204/pervye-boevye-nagrady-uchredili-v-abkhazii-31-god-nazad-1049322507.html
Первые боевые награды учредили в Абхазии 31 год назад
Первые боевые награды учредили в Абхазии 31 год назад
Эскизы государственных наград подготовил художник, автор Государственного флага республики Валерий Гамгия. 04.12.2023, Sputnik Абхазия
2023-12-04T15:10+0300
2023-12-04T15:10+0300
2023-12-04T15:10+0300
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СУХУМ, 4 дек – Sputnik. Верховный Совет Республики Абхазия учредил боевые награды – медали "Герой Абхазии", "За отвагу" и орден Леона – на заседании 4 декабря 1992 года.Первые медали "Герой Абхазии" получили 25 ветеранов войны, из них 15 посмертно. В частности, одним из первых, получивших высокое звание, стал ученый Мушни Хварцкия.Первый президент Абхазии Владислав Ардзинба был удостоен звания Героя Абхазии через год после войны. Указ о присвоении ему высшей награды страны подписал вице-президент (1995 - 2005 г.г.) Валерий Аршба.Вплоть до начала 2000-х годов новые награды не вводились. 10 января 2002 года был введен орден "Ахьдз-Апша" (Честь и Слава), который имеет три степени. Первая степень ордена – высший орден Абхазии.Награждение производится указом президента Республики Абхазия по представлению комиссии при президенте Абхазии по государственным наградам. Абхазские награды могут вручить как гражданам Абхазии, так и иностранным гражданам.Медаль "Герой Абхазии" – высшая степень отличия, присваивается за личные или коллективные заслуги перед Республикой Абхазия, связанные с совершением геройского подвига. Герою Абхазии вручается знак особого отличия – медаль с надписью на абхазском языке "Герой Абхазии".Орден Леона присваивают за особую храбрость, самоотверженность и мужество, проявленные при защите Республики Абхазия, за подвиги, совершенные в боевой обстановке с явной опасностью для жизни.В порядке значимости наград на первом месте медаль "Герой Абхазии", на втором — высшая государственная награда республики орден Ахьдз-Апша", который имеет три степени, далее — орден Леона и орден Мужества. Последний был учрежден в 2007 году для награждения за особую отвагу, самоотверженность и мужество, проявленные при исполнении воинского долга. Следующая по значимости награда страны — медаль "За отвагу".
https://sputnik-abkhazia.ru/20190110/Gosudarstvennye-nagrady-Abkhazii-i-kak-ikh-pravilno-nosit-1026250847.html
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награды, государственные награды абхазии, абхазия
награды, государственные награды абхазии, абхазия
Первые боевые награды учредили в Абхазии 31 год назад
Эскизы государственных наград подготовил художник, автор Государственного флага республики Валерий Гамгия.
СУХУМ, 4 дек – Sputnik. Верховный Совет Республики Абхазия учредил боевые награды – медали "Герой Абхазии", "За отвагу" и орден Леона – на заседании 4 декабря 1992 года.
Система наград республики была создана в самый разгар Отечественной войны народа Абхазии. Эскизы первых отличительных знаков страны – "Герой Абхазии", медаль "За отвагу" и орден Леона подготовил художник, автор Государственного флага республики Валерий Гамгия.
Первые медали "Герой Абхазии" получили 25 ветеранов войны, из них 15 посмертно. В частности, одним из первых, получивших высокое звание, стал ученый Мушни Хварцкия.
Первый президент Абхазии Владислав Ардзинба был удостоен звания Героя Абхазии через год после войны. Указ о присвоении ему высшей награды страны подписал вице-президент (1995 - 2005 г.г.) Валерий Аршба.
Вплоть до начала 2000-х годов новые награды не вводились. 10 января 2002 года был введен орден "Ахьдз-Апша" (Честь и Слава), который имеет три степени. Первая степень ордена – высший орден Абхазии.
Награждение производится указом президента Республики Абхазия по представлению комиссии при президенте Абхазии по государственным наградам. Абхазские награды могут вручить как гражданам Абхазии, так и иностранным гражданам.
Медаль "Герой Абхазии" – высшая степень отличия, присваивается за личные или коллективные заслуги перед Республикой Абхазия, связанные с совершением геройского подвига. Герою Абхазии вручается знак особого отличия – медаль с надписью на абхазском языке "Герой Абхазии".
Орден Леона присваивают за особую храбрость, самоотверженность и мужество, проявленные при защите Республики Абхазия, за подвиги, совершенные в боевой обстановке с явной опасностью для жизни.
Медаль "За отвагу" присваивают за личное мужество и отвагу, проявленные в боях с врагами Республики Абхазия; при защите государственной границы Республики Абхазия; при исполнении воинского долга в условиях, сопряженных с риском для жизни.
В порядке значимости наград на первом месте медаль "Герой Абхазии", на втором — высшая государственная награда республики орден Ахьдз-Апша", который имеет три степени, далее — орден Леона и орден Мужества. Последний был учрежден в 2007 году для награждения за особую отвагу, самоотверженность и мужество, проявленные при исполнении воинского долга. Следующая по значимости награда страны — медаль "За отвагу".